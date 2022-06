Google kondigt games voor smart displays aan

Google komt met enkele games voor smart displays. Hieronder vallen bijvoorbeeld triviagames en puzzelspellen. Later dit jaar komt Google met meer games voor slimme schermen. De eerste games moeten vanaf nu beschikbaar zijn.

In totaal brengt Google deze week zeven games uit voor smart displays. Zo komt het bedrijf onder andere met triviagames die gebaseerd zijn op tv-shows als Jeopardy en Who Wants To Be A Millionaire? Verder noemt Google enkele woord- en puzzelspellen, en een variant van een escaperoom-game. De games worden onder andere gespeeld via spraak of het geïntegreerde touchscreen van een smart display. Google zal gedurende 2020 meer games voor smart displays uitbrengen, zo meldt het bedrijf.

Google toonde tijdens de I/O 2019-presentatie al de Interactive Canvas-tools, waarmee ontwikkelaars eenvoudige games voor smart displays kunnen maken. Eerder dit jaar introduceerde het bedrijf daarnaast een Continuous Match-modus uit voor de Google Assistent, zo schrijft 9to5Google. Hiermee blijft de microfoon van een apparaat aan tijdens het uitvoeren van een action, zodat gebruikers continu met het apparaat kunnen blijven praten. De Google Assistent geeft aan wanneer dit gebeurt.