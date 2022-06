Nest Hub en Nest Hub Max ondersteunen Netflix

De Nest Hub en Nest Hub Max hebben nu officieel ondersteuning voor Netflix. Dat betekent dat gebruikers van de slimme schermen van Google naast bijvoorbeeld het bekijken van YouTube-video's ook naar Netflix-streams kunnen kijken.

Google zegt dat Netflix momenteel beschikbaar is op de Nest-schermen en dat geldt voor alle landen waar de producten beschikbaar zijn. Daarmee zijn de twee Nest-producten de eerste slimme schermen die officieel gecertificeerd zijn voor Netflix. Het gebruik van YouTube en bijvoorbeeld Disney+ is al langer mogelijk op de Nest-producten.

Om de Netflix-streams op de Hub en Hub Max te kunnen bekijken, moeten gebruikers een Netflix-abonnement hebben. Vervolgens kunnen ze hun account van de streamingdienst in de Google Home- of Assistant-app koppelen. Met spraakcommando's zijn specifieke titels van Netflix direct af te spelen of is de Netflix-app op te openen.

De Nest Hub, de voormalige Home Hub, kwam in mei vorig jaar uit in Nederland en had toen een adviesprijs van 129 euro. In mei dit jaar verlaagde Google de prijs van de Nest Hub met bijna 40 euro, waardoor de nieuwe adviesprijs 90 euro bedraagt. Tweakers publiceerde eind 2018 een review van de Google Home Hub, een slim 7"-scherm met Google Assistent-integratie. De Nest Hub Max met 10"-scherm is officieel niet in Nederland te koop.