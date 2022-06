Google vraagt gebruikers toestemming om spraakcommando's op te slaan

Google heeft een onbekend aantal gebruikers een mail gestuurd met de vraag of ze het opslaan van spraakcommando's weer willen inschakelen. Google wil de opnames opnieuw gaan gebruiken voor het verbeteren van Assistant, onder meer door ze door mensen te laten beoordelen.

Standaard staat het opslaan van audio uit, schrijft The Verge. In de mail vraagt Google om het opslaan van audio weer aan te zetten. Google leidt gebruikers naar een pagina waar ze toestemming kunnen geven. "Je kunt helpen de producten die je gebruikt te verbeteren door je audio van Google Zoeken, Maps en de Assistent op te slaan, zodat deskundige reviewers een gedeelte van de opname kunnen analyseren", aldus Google op die pagina.

Google stopte met het opslaan van audio van spraakcommando's vorige zomer, nadat bleek dat mensen een deel van de opnames terugluisteren om zo te beoordelen of de digitale assistent de commando's goed heeft verstaan. Google had dat nergens vermeld. Het bedrijf was daar niet de enige in. Amazon, Microsoft en Apple deden dat ook en stopten daar toen ook tijdelijk mee, maar zijn al langer weer begonnen met het toestemming vragen voor het opslaan van spraakcommando's.

Dat het nu standaard uit staat, is een wijziging van het beleid. Voorheen stond dat standaard aan. Bovendien moeten gebruikers in hun account de opnames nu makkelijker kunnen vinden en verwijderen als zij dat willen. De audio is de eerste tijd gekoppeld aan het account en in die periode belooft Google dat de geluidsfragmenten nog niet naar menselijke reviewers gaan. Dat gebeurt pas als de audio niet langer aan het account gekoppeld is.

Update, 20:38: Google laat weten dat het altijd pas na toestemming van gebruikers opnames heeft opgeslagen. Tot halverwege 2018 was het laten opslaan van de audio verplicht voor het gebruik van Assistant.