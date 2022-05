Google voegt functie toe om liedjes te herkennen aan geneurie

Google heeft op zijn eigen digitale evenement Search On een functie laten zien om een liedje te herkennen als een gebruiker neuriet. Dat werkt ook in het Nederlands met het commando 'welk nummer is dit'.

The Box of Yes Yes Vegetables? Nee, Google, het was dit liedje

Als gebruikers op Android dat commando roepen, kan Google het neuriën gebruiken om een match te vinden zonder dat de gebruiker een deel van de tekst, titel of uitvoerende artiest hoeft te weten, aldus de zoekgigant. Op iOS werkt de functie vooralsnog alleen in het Engels.

De functie werkt door een 'vingerafdruk' te maken van de melodie zonder rekening te houden met instrumenten en intonatie van de zangstem. Daardoor blijft volgens het bedrijf alleen de melodie over. Dat zet Google om in een numerieke reeks die het in een database zet met de reeksen van 'duizenden liedjes van over de hele wereld'.

Wanneer een gebruiker het commando ingeeft, gaat Google die input omzetten in een zelfde numerieke reeks, waarna het zoekresultaat drie opties toont van liedjes met wie de input de meeste matches vertoont.

Tijdens een korte test presteerde het systeem nog niet vlekkeloos. Bij sommige van het ingevoerde geneurie kwam het systeem met drie totaal verkeerde matches, ook bij klassiekers als Always Look On The Bright Side Of Life van Monty Python en Hey Jude van The Beatles. Bij Hallo Vriendjes van Bassie en Adriaan gaf Google het gewoon op, maar het eveneens Nederlandstalige Als Het Avond Is van Suzan en Freek ging wel weer goed. Andere liedjes gingen ook zonder problemen: Google herkende zonder enig probleem bijvoorbeeld Never Gonna Give You Up van Rick Astley.