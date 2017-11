Google breidt muziekherkenningsfunctie van Assistant uit naar meer toestellen

Google gaat een nieuwe functionaliteit aan Assistant toevoegen, waardoor de digitale stemassistent in staat is om afgespeelde muzieknummers te herkennen. Deze functie was al beschikbaar bij de Pixel 2-telefoons, maar komt nu naar meer apparaten met Assistent.

Om Assistant in te zetten om muziek te herkennen, kan de gebruiker in het Engels bijvoorbeeld vragen welk liedje op het moment wordt afgespeeld. Zodra Assistant het muzieknummer heeft herkend, kan het liedje worden gevonden op YouTube en Play Music, of kan er een zoekactie worden gestart. Ook wordt er informatie over het nummer getoond. Het stemcommando om te vragen welk liedje wordt afgespeeld moet nog in het Engels, omdat Assistant nog niet in het Nederlands beschikbaar is.

Een andere methode om te weten te komen welk nummer op het apparaat wordt afgespeeld, is het instellen van de stem als de gewenste inputmethode van Google Assistant. Volgens 9to5Google zal er een knop in beeld komen waarop gedrukt kan worden om erachter te komen welk nummer wordt afgespeeld; volgens de website werkt dit alleen op het moment dat er nummer wordt gedraaid in een luide omgeving met veel omgevingsgeluid.

Deze functionaliteit van muziekherkenning was al eerder beschikbaar via de stemzoekfunctie bij Google Now, maar toen Assistant uitkwam in 2016 ontbrak deze mogelijkheid. Het herkennen van muzieknummers is ook al een tijd mogelijk bij Apples stemassistent Siri. Sinds afgelopen vrijdag wordt de nieuwe functionaliteit beschikbaar gemaakt voor andere apparaten en toestellen dan de Pixel 2, zo bevestigde Google aan Android Police.