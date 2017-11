Ikea maakt slimme verlichting compatibel met Apple HomeKit en Amazon Alexa

Ikea heeft updates voor zijn Android- en iOS-apps uitgebracht en daarmee ondersteuning voor Apple HomeKit en Amazon Alexa toegevoegd aan de slimme Trådfri-verlichting. Ondersteuning voor Google Assistant ontbreekt nog.

Door de ondersteuning van HomeKit is het mogelijk om de ledverlichting van Ikea aan te sturen via spraakassistent Siri en de Woning-app. Om dat te doen moeten gebruikers in de Trådfri-app naar Integrations gaan en daar HomeKit selecteren. Er komt dan een code in beeld, die ingevoerd moet worden in de Woning-app van Apple. Bij nieuwe versies van de Trådfri-hub zal de code op een sticker het apparaat zelf zichtbaar zijn.

Op het forum van Tweakers laten gebruikers weten dat ze de Trådfri-lampen werkend hebben gekregen met HomeKit. Met de Woning-app is het bijvoorbeeld mogelijk om lampen automatisch aan te laten gaan als het donker wordt.

De HomeKit- en Alexa-functionaliteit is beschikbaar in de iOS-app die op 1 november is uitgebracht en in de Android-app die op 27 oktober voor het laatst geüpdatet is. Er is nog geen ondersteuning voor bediening via Google Assistant. Ikea kondigde eerder wel aan dat deze er zou komen en vermoedelijk wordt ondersteuning met een latere update toegevoegd.