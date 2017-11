HTC U11+ met doorzichtige achterkant verschijnt in video en op afbeelding

Een videopreview van de HTC U11+ is vroegtijdig online verschenen. Daarin is te zien dat de smartphone een doorzichtige achterkant heeft. Ook heeft Evan Blass op zijn Twitter-account @evleaks een render van het toestel gepubliceerd.

De Zwitserse publicatie Blick heeft kortstondig een videopreview van de HTC U11+ online gezet op Facebook. Het desbetreffende bericht is verwijderd, maar nadat de video werd opgemerkt door Reddit-gebruikers, hebben anderen deze op plekken als YouTube opnieuw gepubliceerd. In het filmpje is te zien dat de U11+ een verlengd 6"-scherm heeft en dat het toestel net als de U11 over de Edge Sense-functionaliteit beschikt.

Ook toont de video de HTC U11 Life, een kleiner model met een 16:9-scherm en eveneens Edge Sense. Deze telefoon is onderdeel van Googles Android One-programma en draait op een stock-versie van Android. Eerder verschenen er op de Amerikaanse T-Mobile-website al afbeeldingen en specificaties van het toestel met Snapdragon 630-soc. De Zwitserse videopreview noemt een prijs van 849 Zwitserse frank voor de U11+ en 349 frank voor de U11 Life. Omgerekend is dat ongeveer 729 en 299 euro.

Evan Blass heeft woensdagmiddag een render van de HTC U11+ online gezet. Het lijkt te gaan om een officiële persafbeelding. Op de afbeelding is de variant met doorzichtige achterkant te zien. Enkele dagen geleden maakte Blass in een tweet al bekend dat het toestel in de uitvoeringen zwart, silver en translucent veschijnt.

HTC heeft de U11+ zelf nog niet aangekondigd, maar heeft wel een teaserfilmpje geplaatst voor een aankondiging die op 2 november zal plaatsvinden. In dat filmpje is de doorzichtige achterkant van het toestel ook kortstondig te zien.