HTC laat gebruikers apps bedienen met knijpen in randen U11-smartphone

Smartphonemaker HTC heeft een update uitgebracht voor de functie Edge Sense op de U11-smartphone. Waar Edge Sense tot nu toe alleen in gebruik was om een snelkoppeling naar een app of functie te openen, werkt dat nu ook binnen apps.

Gebruikers kunnen binnen apps elke willekeurige aanraking of dubbele aanraking simuleren door te knijpen in de rand, meldt HTC. Zo is het mogelijk om video's op pauze te zetten en in een game met eindeloos rennen de hoofdpersoon te laten springen door te knijpen, beweert de fabrikant.

De update om de nieuwe functionaliteit mogelijk te maken is vooralsnog opt-in en de fabrikant zegt de software nog te verfijnen. Uiteindelijk krijgen alle exemplaren van de smartphone de nieuwe functie met een update binnen. HTC introduceerde de functie met de U11-smartphone dit voorjaar en zei gelijk al dat het de bedoeling was om meer functionaliteit later toe te voegen.

Naar verluidt gaat Google de knijpfunctie toevoegen aan zijn volgende generatie Pixel-telefoons, waarvan HTC de productie van de kleinere mogelijk op zich neemt. Donderdag kwam het gerucht naar buiten dat HTC bezig is zijn smartphonetak te verkopen aan Google.