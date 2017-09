Gerucht: Google gaat 'binnenkort' smartphonetak HTC overnemen

Google zou binnenkort een deel van fabrikant HTC overnemen. Het gaat daarbij om de smartphonetak van de noodlijdende fabrikant. De beide bedrijven hebben nog geen commentaar gegeven op het gerucht, dat afkomstig is van een Chinese zakenkrant.

HTC zou niet de vr-divisie willen verkopen, maar alleen de tak die zich bezighoudt met de ontwikkeling van smartphones, zo meldt Commercial Times. De bronnen van de zakenkrant zeggen dat de aankondiging van de deal op zijn laatst eind dit jaar te verwachten. Google heeft de expertise op het gebied van het ontwerpen en fabriceren van smartphones nodig, terwijl HTC het niet lukt om de verliezen in de hand te houden, tekent de krant aan.

De Taiwanese smartphonemaker is al tijden onderwerp van overnamegeruchten, maar tot nu toe is HTC nog altijd zelfstandig gebleven. HTC en Google werken al jaren samen. HTC maakte in 2010 de eerste Nexus-telefoon, de Nexus One. Vorig jaar was HTC de partner bij de fabricage van Googles Pixel-telefoons.