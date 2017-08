'HTC overweegt verkoop Vive-divisie om financieel tij te keren'

HTC overweegt om wegens financiŽle problemen de divisie die de bekende Vive vr-headset maakt, te verkopen. Een andere, minder waarschijnlijke optie, is dat het hele bedrijf onder de hamer gaat. Dat meldt financiŽle nieuwssite Bloomberg.

Bloomberg schrijft dat het bedrijf met een adviseur om de tafel zit om te kijken naar alle opties om het financieel zware weer te doorstaan. Een volledige verkoop van het bedrijf is onwaarschijnlijk 'omdat de verschillende onderdelen zo gevarieerd zijn dat een geschikte koper vinden lastig is'. Een investeerder vinden is ook nog een optie. Het verkopen van de Vive-divisie zou een uitkomst zijn aangezien dat apparaat goed concurreert met de andere producten op de markt, in tegenstelling tot de smartphones van het bedrijf, die wat betreft verkoopcijfers niet tippen aan die van Apple en Samsung.

Hoewel het bericht van anonieme bronnen komt, rijmt het wel met het besluit van HTC om de Vive in prijs te verlagen. Dat deed het eerder deze week. Waar de headset eerst 899 euro kostte, is dat nu nog 699 euro.

HTC heeft ruwweg de afgelopen twee jaar alleen maar verlies gemaakt. Hoewel daarbij wel vermeld moet worden dat het wel aardig op weg is om deze verliezen om te keren. Zo heeft het in het eerste kwartaal van 2017 een verlies van 73 miljoen euro gedraaid, maar dat was in hetzelfde kwartaal van 2016 nog meer dan het dubbele.