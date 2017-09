HTC registreert 'HTC Vive Focus' als naam voor standalone-vr-headset

HTC heeft in Europa en de VS het merkrecht aangevraagd op de naam 'HTC Vive Focus'. Het gaat om de naam voor een vr-headset. Het Taiwanese bedrijf werkt aan een standalone-vr-bril die werkt op basis van Googles Daydream-platform.

De aanvraag voor de merknaam is in Europa bij het European Union Intellectual Property Office ingediend door Grünecker Patent und Rechtsanwälte PartG MBB. Ook de Europese aanvraag voor de Vive, in 2015, verliep via dit bedrijf. In de VS diende HTC de aanvraag onder eigen naam in bij de USpto . Dat ontdekte Let's Go Digital.

HTC omschrijft het product voor de aanvraag onder andere als een head mounted display for computer simulated reality en noemt ook de aanwezigheid van controllers. Niet bekend is wanneer HTC de HTC Vive Focus zal onthullen.