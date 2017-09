Google neemt deel HTC over voor 1,1 miljard dollar

Google neemt een deel van HTC over. De Taiwanese smartphonemaker blijft smartphones maken, ondanks dat een deel van het personeel overgaat. De gedeeltelijke overname geeft HTC naar eigen zeggen financiŽle ruimte.

Google betaalt HTC 1,1 miljard dollar, omgerekend ongeveer 940 miljoen euro, voor het personeel en een niet-exclusieve licentiedeal op de patenten van de Taiwanese smartphonemaker, zegt HTC. De fabrikant zegt bovendien volgend jaar een opvolger voor de huidige U11 uit te brengen. Of de fabrikant nog meer modellen uitbrengt en of het na 2018 door zal gaan met het maken van smartphones, is nog niet bekend.

Beide bedrijven verwachten de deal begin volgend jaar te kunnen afronden. Het is onbekend wat de precieze gevolgen zullen zijn, omdat Google en HTC niet specificeren hoeveel personeel overgaat en wat die doen. De mensen die bij Google gaan horen, werkten in elk geval al langer aan de Pixel-lijn van smartphones.

Woensdag bleek al dat HTC een grote aankondiging zou doen, toen de Taiwanese beurs aankondigde dat de aandelen HTC tijdelijk niet zouden worden verhandeld. Er gingen al weken geruchten over een gedeeltelijke overname van het Taiwanese bedrijf door Google.