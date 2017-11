Nu is de divisie nog op volle sterkte, maar begin volgend jaar is de helft van HTC's r&d-afdeling weg. Nee, er komt geen massaontslag bij de Taiwanese smartphonemaker, maar Google neemt tweeduizend van de vierduizend mensen die voor HTC producten ontwikkelen, over en betaalt daar rond een miljard euro voor, een welkom geldbedrag voor een verlieslijdende fabrikant. Wellicht blijkt dat op termijn de reddingsboei te zijn die de fabrikant nodig heeft, nu het water hem al een paar jaar tot de lippen komt.

Inmiddels draait de molen van nieuwe smartphones door. Dit voorjaar kwam de U11 uit, een smartphone met knijpfunctie en een ontwerp van glas. Dit najaar komen er twee varianten op deze toestellen: de U11 Life met een lagere prijs, een kleiner scherm en Android One, en de U11+, met een groter, langer scherm en een hogere prijs. De U11+ heeft bovendien semitransparant glas, waardoor je als je goed kijkt, een beetje door de behuizing heen kunt kijken.

Vooral de U11 Life is een experiment; in Europa komt hij uit met Android One en dus stock Android, in de VS zal dat gebeuren met HTC's eigen skin Sense. Als Android One tot hogere verkopen leidt, zal stock Android op meer telefoons van de Taiwanese fabrikant verschijnen. Wij konden voor de aankondiging al even spelen met de toestellen en hier is onze eerste indruk van HTC's nieuwste telefoons.

Deze preview is iets beperkter dan wat je van ons gewend bent. We mochten op de prototypes geen benchmarks draaien, hardware uitlezen via apps en ook geen fotosamples overzetten, dingen die we normaal bij een preview wel doen.