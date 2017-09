Handel in HTC-aandelen wordt donderdag stilgelegd vanwege grote aankondiging

De Taiwan Stock Exchange heeft aangekondigd dat de handel in HTC-aandelen donderdag wordt stilgelegd omdat het bedrijf op die dag belangrijke informatie bekend zal maken. Volgens geruchten gaat Google de smartphonedivisie van het bedrijf overnemen.

Inhoudelijke informatie over de op komst zijnde aankondiging is er nog niet. De Taiwan Stock Exchange maakt in een kort persbericht melding van de handelsstop. Na de bekendmaking van de informatie zal HTC weer een aanvraag indienen om de handel te laten hervatten. Een dergelijke handelsstop duidt op een grote wijziging van het bedrijf en niet op een productaankondiging.

Begin september bracht de Chinese krant China Times naar buiten dat Google 'binnenkort' de smartphonetak van HTC gaat overnemen. Google heeft de expertise op het gebied van het ontwerpen en fabriceren van smartphones nodig, terwijl HTC het niet lukt om de verliezen in de hand te houden, tekende de krant aan. Google werkt al jaren samen met HTC. De Taiwanese fabrikant maakte in 2010 de eerste Nexus-telefoon, de Nexus One. Vorig jaar was HTC de partner bij de fabricage van Googles Pixel-telefoons. Vorige maand waren er ook geruchten dat HTC zijn Vive-divisie wilde verkopen. Dat onderdeel zou zelfstandig beter af zijn en het zou HTC financiële middelen geven.

HTC heeft op woensdag een bericht op zijn website geplaatst over de handelsstop. Zoals gebruikelijk zegt de Taiwanese fabrikant niet inhoudelijk in te gaan op geruchten en speculatie.