Gerucht: HTC komt met Android One-variant van U11 Life

Volgens de ontwikkelaar van de MaximusHD-rom, komt HTC met een Android One-versie van zijn komende 'Ocean Life'-toestel. Smartphone-insider Evan Blass bevestigt dat en hij toont ook een render van de telefoon. Ocean Life is waarschijnlijk de codenaam voor de HTC U11 Life.

Evan Blass laat de render zien in een tweet. Het getoonde toestel heeft een interface die afwijkt van stock Android. LlabTooFeR geeft aan dat de smartphone Android 8.0 draait, maar is voorzien van Sense 9.0 en een aantal HTC-features behoudt. Zo krijgt het toestel Edge Sense, Usonic, Zoe en de HTC Camera-app.

Mogelijk is de aangepaste interface enkel een launcher en kan deze uitgeschakeld worden door de gebruikers. Ook is het mogelijk dat de getoonde telefoon niet de Android One-versie is. Toestellen die binnen het Android One-programma vallen, beschikken over stock Android en krijgen snel updates, omdat Google de software onderhoudt.

Volgens eerdere geruchten is de HTC Ocean Life een variant op de U11, met midrangespecificaties en een iets kleiner 5,2"-scherm. Net als het topmodel zou het toestel echter knijpgevoelige zijkanten krijgen. Volgens Android Authority krijgt het toestel een Snapdragon 630-soc.

Begin september kondigde Google aan dat meer fabrikanten met Android One-telefoons komen. Toen werd ook de Xiaomi Mi A1 binnen het programma aangekondigd. Dit weekend toonde Evan Blass een render van een Android One-versie van de Motorola Moto X4, die nog niet is aangekondigd.