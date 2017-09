Evan Blass toont render van Android One-editie van Moto X4

De doorgaans betrouwbare 'smartphonelekker' Evan Blass heeft op zaterdag een render op Twitter gezet van een Android One-editie van de aankomende midrange-toestel de Motorola Moto X4. Het zou de eerste Android One-telefoon zijn van een in de westerse wereld goed bekend merk.

In typische Evan Blass-stijl voegt hij verder geen details bij de afbeelding. 'Is dit toch even interessant,' is het enige wat hij zegt. Verdere details over het toestel moeten dan ook komen van wat al bekend is over de gewone Moto X4. Hij heeft een dubbele camera aan de achterkant, die onder andere kan zogen voor een scherpte-diepte-effect. Verder heeft de X4 een 5,2"-scherm, een ip68-waterdichtheidsclassificatie en aan de binnenkant een Qualcomm Snapdragon 630-soc, 64GB opslaggeheugen, 4GB ram en een 3.000mAh-accu.

Motorola zou de eerste in het westen goed bekende smartphonemaker zijn die met een One-telefoon komt. Huidige One-toestellen worden gemaakt door merken als het Japanse Y!Mobile en General Mobile. Recentelijk is ook het in het westen niet officieel beschikbare maar wel populaire Xiaomi met de Mi A1 toegevoegd aan het rijtje Android One-fabrikanten.

De gewone Motorola Moto X4 gaat 380 euro kosten en is in de Benelux te koop vanaf 30 september. Ook dit soort details zijn niet bekend als het gaat om de eventuele Android One-editie van het toestel. Van de gewone Moto X4 heeft Tweakers wel een preview geschreven.