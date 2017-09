De Moto X-serie was eerst de high-end-smartphonelijn van Motorola. Die rol heeft de Moto Z-serie overgenomen, waarbij er modules op de achterkant geklikt kunnen worden. De Moto X is nu terug in de vorm van de Moto X4, maar hij heeft een middenklasseprijs van 380 euro en specificaties die daarbij passen. Het toestel werd aangekondigd op de IFA in Berlijn en wij konden alvast even proeven van de nieuwe Moto-smartphone. De opvallendste features zijn de dubbele camera, de waterdichte behuizing van glas en metaal en dat hij de digitale assistent Amazon Alexa heeft.

Dat laatste kunnen we voor nu wegstrepen, want Alexa werkt alleen in de Verenigde Staten, Duitsland en Engeland. De waterdichtheid in de vorm van een ip68-classificatie is wel interessant. Waar andere Motorola-smartphones alleen maar spatwaterdicht zijn, kan de Moto X4 daadwerkelijk onder water zonder kapot te gaan. Het is dezelfde waterdichtheidsgraad als toestellen zoals de Samsung Galaxy S8 en LG G6. Er lagen Moto X4-telefoons in badjes met water bij het Levono-evenement, dus we geloven dat hij tegen onderdompeling in zoet water kan. Toch heeft Motorola er vreemd genoeg voor gekozen om waterschade niet onder de garantie te laten vallen.

De behuizing is ook een speerpunt van de Moto X4. De voor- en achterkant zijn gemaakt van Gorilla Glass, hoewel niet duidelijk is welke variant. Of je glas fijn vindt is natuurlijk persoonlijk, maar de Moto X4 is in elk geval prima afgewerkt op het eerste gezicht. De ronde camera-uitstulping met ribbelrand die onder het glas schuilgaat is ook een kwestie van smaak, maar het toestel onderscheidt zich in elk geval van de concurrentie en dat is te prijzen. Verder ligt de telefoon prima in de knuist dor de afgeronde zijkanten van het toestel en is hij niet al te zwaar.

Dubbele camera

Een van de belangrijkste onderscheidende functies van de Moto X4, gezien de prijscategorie waarin hij zit, is de dubbele camera. De tweede camera van de Moto X4 heeft net als de LG V30 en bijvoorbeeld de G6 een beeldhoek van 120 graden. Daardoor kun je bijvoorbeeld landschappen en grote groepen mensen goed vastleggen.

De specificaties van de camera's van de Moto X4 zijn logischerwijs wel wat minder goed dan van de high-end toestellen van LG. De primaire camera heeft een twaalfmegapixelsensor met een lensopening van f/2.0 en de secundaire camera met grotere beeldhoek een achtmegapixelsensor en een diafragmawaarde van f/2.2.

Een andere functie van de twee camera's is het creëren van een kleine scherptediepte, via de stereoscopische informatie van de twee camera's in combinatie met een software-algoritme. Zo kun je foto's maken waarbij de blik van de aanschouwer naar het onderwerp getrokken wordt waarop je hebt scherpgesteld, vergelijkbaar met de portretmodus van bijvoorbeeld de iPhone 7 Plus.

We hebben de modus getest bij onze hands on-sessie en dat ging niet bepaald vlekkeloos. Waar de normale cameramodus gewoon vlot werkte, haperde deze Selective Focus-modus nogal; alsof de framerate opeens enorm naar beneden ging. Ook deed zich een aanzienlijke sluitervertraging voor bij het afdrukken. We probeerden mensen vast te leggen die voorbij liepen, maar dat mislukte omdat ze alweer voorbij waren voordat de foto daadwerkelijk genomen werd. Ook crashte de camera-app een paar keer.

Een andere nieuwe functie van de Moto X4-camera heet Spot Color en dat is een leuke vondst van Motorola. Je kunt daarmee een zwartwitfoto maken, waarbij één kleur nog wel weergegeven wordt. Dat doe je door op een voorwerp of bijvoorbeeld persoon te tikken om de betreffende kleur te selecteren. Het resultaat kan bijvoorbeeld een zwartwitfoto zijn met een rode appel of geel kledingstuk. Op het drukke en bont gekleurde evenement waar we waren ging dat echter niet zo lekker. Als we een rode loper selecteerden, werden er ook delen van objecten met een andere kleur geselecteerd. Dit ondanks het zorgvuldig afstellen met een schuifje hoe groot de speling, ofwel drempelwaarde, mocht zijn vanaf de geselecteerde kleur. De modus werkt wellicht wel goed als je een beeld schiet dat geen kleuren heeft die tegen de geselecteerde kleur aan schurken, maar we zijn bang dat dit in de dagelijkse praktijk niet heel veel zal voorkomen.

Deze twee nieuwe modi, die toch wel specifieke speerpunten zijn van Motorola voor deze Moto X4, lijken niet goed te zijn uitgewerkt. Werk aan de winkel voor Motorola dus, maar het is lasting te zeggen of het problemen zijn die snel met een software-update opgelost kunnen en vooral zullen worden.

De primaire camera schoot overigens op het eerste gezicht redelijke foto's, al duurde het soms wel iets langer dan we zouden willen voor het toestel daadwerkelijk afdrukt. We hebben twee foto's naar onszelf kunnen sturen om een voorproefje te geven van wat de camera's kunnen in een redelijk lastige situatie.

Je ziet vrij duidelijk een verschil in kwaliteit tussen de twee foto's, waarbij het contrast en detail bij de tweede camera wat te wensen overlaat. We denken dan ook dat de tweede camera fijn en handig is bij goede lichtomstandigheden, maar dat de kwaliteit bij matig belichte binnensituaties al snel wat te wensen overlaat.

De camera is ook wat slimmer geworden, want volgens Motorola kan hij toeristische trekpleisters herkennen en daar informatie over verschaffen. Ook objecten, waaronder spruitjes, zouden volgens Lenovo herkend worden. We konden niets in de buurt vinden dat herkend werd door de camera. Het zou leuk zijn als hij veel dingen herkent, hoewel we het natuurlijk niet goed hebben kunnen testen. Het is typisch een functie die je waarschijnlijk alleen vaker zult gebruiken als je erop kunt vertrouwen dat je er ook echt iets aan hebt als je je camera erbij pakt om informatie over een object te krijgen.

Aan de selfiefans is ook gedacht met deze Moto X4, want er zit een zogeheten Adaptive low light mode op. Als de frontcamera het licht wat karig vindt, gaat de resolutie omlaag en worden meerdere pixels op de sensor gebruikt om een enkele pixel in de afbeelding te vormen. Dat is best slim bedacht, hoewel de uiteindelijke resolutie van vier megapixels wel wat karig is. We konden redelijke selfies maken bij het evenement, maar moeten de modus nog wat beter testen om te kunnen zeggen hoe zinvol hij echt is. Verder kun je panoramaselfies maken door de camera te bewegen tijdens het fotograferen, net als de normale panoramamodus van de gemiddelde smartphonecamera.



Hardware

De hardware in de Motorola Moto X4 is een upgrade ten opzichte van telefoons met een Snapdragon 625 of 626, zoals de Moto Z Play, de Moto Z2 Play, de Lenovo P2 en nog een heel aantal andere toestellen. Hij heeft namelijk een Snapdragon 630-soc. De vooruitgang is niet te vinden op het gebied van processorkracht, maar zit in andere zaken. Zo heeft de SD630 een Adreno 508-gpu en die zou zo'n dertig procent sneller moeten zijn dan de Adreno 506 uit de SD625 en SD626. Ook is het werkgeheugen een stukje sneller en de X12 lte-modem in de SD630 kan maximaal 600 Mbps 4g-snelheid aan, ten opzichte van de 300 Mbps die de andere twee socs halen met de X9 lte-modem.

Er zit 32GB opslaggeheugen en 3GB werkgeheugen in de Motorola Moto X4 en dat is niet bijzonder veel voor deze prijsklasse. Je kunt het opslaggeheugen overigens uitbreiden met een micro-sd-kaart. De telefoon heeft een accucapaciteit van 3.000mAh en dat is als het goed is voldoende om de dag door te komen. De Moto Z2 Play hebben we inmiddels een tijdje in gebruik en dit toestel heeft dezelfde accucapaciteit en een soc die ongeveer net zo energiezuinig zou moeten zijn en een kleiner scherm. We verwachten dan ook een prima accuduur van de Moto X4, ondanks dat dit toestel een lcd heeft in plaats van een oled-scherm.

Softwarehandigheidjes

Sinds Lenovo Motorola heeft overgenomen zijn er langzamerhand wat dingen veranderd bij de Moto-toestellen. In eerste instantie duurde het vaak wat langer voordat er updates kwamen voor de toestellen en dat is natuurlijk niet bepaald positief. Ook kwamen er steeds meer functies in de software. Het mooie was en is nog steeds dat het toestellen zijn die bijna als stock Android aanvoelen, maar wel een paar handigheidjes hebben die niet in de weg zitten als je ze niet gebruikt. Zo kun je met de Moto Acties met bepaalde bewegingen de camera starten of de zaklamp aanzetten. Met Moto Display kwam er een hele fijne uitvoering van het always on-scherm, waarbij meldingen discreet worden weergegeven en met een simpele vingertik getoond werden. Al deze dingen heeft de Motorola Moto X4 ook en dat is fijn.

Een nieuwe functie voor de Moto X4 is Moto Key. Dat is in essentie een wachtwoordmanager en je kunt met je vingerafdruk websites, apps en vertrouwde apparaten ontgrendelen. Dit hebben we vanaf het evenement niet kunnen testen. Wat we ook niet ter plekke konden testen is de mogelijkheid om vier bluetooth-apparaten te koppelen aan de Moto X4, die vervolgens bijvoorbeeld gesynchroniseerd muziek af kunnen spelen, waar dat er meestal maar twee zijn bij smartphones.

Tot slot

We worden doorgaans best enthousiast van Moto-telefoons, vanwege de eenvoud en doeltreffendheid ervan, maar ook de veelal redelijke prijs. Ondanks dat Motorola met de Moto X4 een aantal handige dingen toevoegt, zoals Moto Key, een dubbele camera en waterdichtheid, blijft de nasmaak van de matige nieuwe camerafuncties toch een beetje hangen. Alexa is een ander speerpunt van de Moto X4 en dat hoeven we voorlopig nog niet te verwachten in Nederland.

Als we de extra's weglaten en puur naar de telefoon kijken, dan is de basis van deze Moto-smartphone echter nog steeds goed en als je de dubbele camera vooral voor de grotere beeldhoek gebruikt is hij nuttig. Toch is de Moto X4 met een verkoopprijs van 380 euro geen koopje voor een toestel met deze specificaties en we hebben weleens Motorola-toestellen gezien met een betere prijskwaliteitverhouding. De Motorola Moto X is in de Benelux te koop vanaf 31 september.