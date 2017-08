'Specificaties van nieuwe versie Motorola Moto X komen uit'

De nieuwe versie van de Motorola Moto X waar eerder dit jaar geruchten over naar buiten kwamen, krijgt vermoedelijk de beschikking over een scherm met diagonaal van 5,2". Als processor zou Lenovo, het moederbedrijf van Motorola, voor de Snapdragon 630 kiezen.

De vermoedelijke specificaties van de nieuwe Moto X, met de waarschijnlijke naam Moto X4, kwamen naar buiten via Android Authority. De genoemde details over de hardware tonen aan dat Lenovo er waarschijnlijk voor kiest om met de Moto X4 een midrange-smartphone uit te brengen. Er zou keuze zijn uit twee verschillende kleuren, namelijk zwart en blauw. Android Authority heeft geen informatie weten te achterhalen over een prijs of releasedatum.

Volgens de specificaties wordt de ingebouwde Snapdragon 630-soc vergezeld van 3GB ram of 4GB ram, afhankelijk van de locatie waar de smartphone wordt uitgebracht; in Europa zou de 3GB-versie op de markt komen. Verder is er respectievelijk 32GB of 64GB opslagruimte aanwezig, en heeft de accu een capaciteit van 3000mAh. Het 5,2"-scherm krijgt een resolutie van 1920x1080 pixels.

Het geheel zou 163 gram wegen en onderaan de behuizing is een vingerafdrukscanner aanwezig. Bovenaan zit een camera, en die schiet foto's op 16 megapixels, met een f/2.0-diafragma en 1,0µm-pixelgrootte. Aan de achterkant bevinden zich twee camera's; eentje van 12-megapixels met dualfocus, een f/2.0-diafragma en 1.4µm-pixelgrootte, en eentje van 8-megapixels met f/2.2 en 1.12µm-pixelgrootte. Laatstgenoemde heeft overigens een kijkhoek van 120 graden.

Eerder dit jaar kwamen er al foto's naar buiten die erop wezen dat Motorola aan een nieuwe versie van de Moto X zou werken. Er werd toen ook al vermoed dat het om een midrange-smartphone zou gaan. Lenovo zelf heeft over de nieuwe Motorola-smartphone nog niets naar buiten gebracht.