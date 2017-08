Asus toont tijdelijk nieuwe Zenfone 4-serie op website

Asus heeft korte tijd vier nieuwe smartphones getoond in de Zenfone 4-reeks, waardoor de meeste specificaties bekend zijn geworden. Het 'basis'-model, heeft een 5,5"-scherm met resolutie van 1920x1080 pixels, en heeft een Snapdragon 630-processor.

De bewuste smartphones werden getoond op een Franse website van Asus, maar zijn na ontdekking offline gehaald. Android Pure en de Duitse site Winfuture verzamelden echter de informatie van de vier toestellen en zetten die op hun website. Het gaat om de Zenfone 4, de Zenfone 4 Max, de Zenfone 4 Selfie en de Zenfone 4 Selfie Pro; laatstgenoemde twee smartphones lijken qua uiterlijk sterk op elkaar.

Het basismodel, de Zenfone 4, is een midrangemodel dat beschikt over een 5,5"-scherm met full hd-resolutie. De ingebouwde Snapdragon 630-soc wordt vergezeld van 4GB ram en 64GB opslag. De accu heeft een capaciteit van 3300mAh, en de camera's aan de achterkant en voorkant hebben respectievelijk 12 megapixels en 8 megapixels. Volgens de gegevens op de Franse Asus-website gaat de smartphone 500 euro kosten.

De Zenfone 4 Selfie en de Zenfone 4 Selfie Pro zijn, zoals de naam al doet vermoeden, bedoeld om foto's mee te maken. Daarvoor is er een dual-frontcamera ingebouwd; de gewone Selfie heeft een 20- en 8-megapixelcamera, terwijl de Pro-variant een 24- en 5-megapixelcamera bevat. Beide toestellen hebben ook een flitser aan de voorkant. Aan de achterkant hebben beide smartphones nog een 16-megapixelcamera.

De Pro-variant is de snelste van de beide smartphones, met een Snapdragon 625-soc, terwijl de gewone variant het met een Snapdragon 430 moet doen. Ook heeft de Zenfone 4 Selfie Pro een 5,5"-amoledscherm met resolutie van 1920x1080 pixels, en heeft de gewone versie een 5,5"-ips-scherm met resolutie van 1280x720 pixels. Als prijs wordt 300 euro voor de gewone versie genoemd, terwijl voor de Pro-versie een meerprijs van 100 euro geldt.

Tenslotte is er de Zenfone 4 Max, die ondanks de naamgeving het kleinste scherm heeft van de vier met een diagonaal van 5,2". De accu heeft een capaciteit van 4100mAh en er is 3GB ram aan boord. Voor opslag is er 32GB aanwezig. Het is tevens de goedkoopste smartphone uit de nieuwe serie, met een genoemde prijs van 230 euro.

Overigens heeft Asus al eens een smartphone uitgebracht in de Zenfone 4-reeks; het gaat om de Zenfone 4 Max, die in Rusland op de markt kwam. Die heeft echter iets andere specificaties dan de versie die nu is uitgelekt. Zo is het scherm met 5,5" groter, en heeft de accu met 5000mAh meer capaciteit.

Het is tevens niet de eerste keer dat Asus vroegtijdig iets naar buiten brengt over de Zenfone 4-reeks. In een bericht op Twitter verklapte de fabrikant al eens de komst van het nieuwe smartphonemodel. Vermoedelijk wordt de Zenfone 4 op 21 september officieel aangekondigd.