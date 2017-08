OneDrive kampt met langdurige wereldwijde storing

Microsoft kampt sinds vrijdagochtend met een storing bij OneDrive. Alhoewel het bedrijf heeft uitgezocht waar het misgaat, blijven de problemen aanhouden. Ook in Nederland melden gebruikers problemen met de cloudopslagdienst.

De eerste meldingen verschenen vrijdagochtend, onder meer op sociale media zoals Twitter. Vervolgens bevestigde Microsoft de problemen met OneDrive via zijn statuspagina. Na onderzoek bleek de infrastructuur die gebruikt wordt voor het verwerken van user requests problemen te geven. Alhoewel het bedrijf uit Redmond de systemen opnieuw heeft opgestart, bleven de problemen bestaan, zo blijkt uit updates die verschenen op de statuspagina.

Op moment van schrijven heeft Microsoft de problemen nog steeds niet onder controle; het bedrijf stelt dat het de komende uren doorgaat met het uitzoeken waar het precies misgaat, en daarbij wordt nog verder onderzoek gedaan naar wat de precieze oorzaak is van de problemen.

Uit de meldingen blijkt dat de problemen wereldwijd optreden bij OneDrive-gebruikers, al heeft niet iedereen er last van. Ook in Nederland komen meldingen voor van gebruikers die hun in de cloud opgeslagen bestanden niet kunnen benaderen.