Edgar Davids wint rechtszaak over gelijkenis met League of Legends-skin

Voetballer Edgar Davids heeft een rechtszaak gewonnen tegen League of Legends-ontwikkelaar Riot Games. Hij had de zaak aangespannen omdat een personage in de game, Lucian, een skin heeft die sterk op hem zou lijken.

De skin in kwestie heet 'Striker Lucian' en geeft het personage weer met de van de voetballer bekende dreadlocks en bril, inclusief een voetbaloutfit. Het gewijzigde uiterlijk kwam uit ter ere van het wereldkampioenschap voetbal in 2014. Het Parool schrijft dat de Amsterdamse rechter in de argumentatie van Davids is meegegaan en vindt dat er een sterke gelijkenis is.

Daardoor heeft er een schending van het portretrecht van Davids plaatsgevonden, waarop de voetballer een beroep kan doen omdat hij 'verzilverbare populariteit' heeft. Dat betekent dat hij bijvoorbeeld geld kan verdienen door zijn uiterlijk te verbinden aan een bepaald product. Riot Games voerde tijdens de zitting aan dat er geen grote gelijkenissen bestaan tussen de voetballer en het personage. Op een forum had Riot Games in het verleden echter al toegegeven dat Davids als inspiratiebron diende, aldus de krant.

Om de hoogte van de schade te bepalen, moet Riot Games nu onderzoeken hoeveel er met de skin is verdiend. De skin is in de League of Legends-winkel voor 750 Riot Points te koop, wat overeenkomt met een bedrag van vijf euro.