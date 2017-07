John McAfee schikt rechtszaak met Intel over gebruik van zijn naam

John McAfee, oprichter van de gelijknamige antivirussoftware, heeft een rechtszaak over het gebruik van zijn naam met Intel geschikt. McAfee zal zijn naam niet gebruiken in relatie tot beveiligingsproducten.

John McAfee eiste van Intel het recht om de naam van zijn investeringsbedrijf MGT Capital Investments te veranderen in John McAfee Global Technologies. Intel waarschuwde hem vervolgens dat het gebruiken van zijn naam merkrechten zou schenden. McAfee klaagde Intel aan, waarna ook Intel een rechtszaak startte en een schadevergoeding eiste.

Beide partijen zijn buiten de rechtbank om tot een overeenkomst gekomen, waardoor de rechtszaak van tafel is. Dat meldt Reuters. McAfee zegt toe zijn naam niet te gebruiken voor diensten of producten die met beveiliging te maken hebben. Ook zal hij de naam John McAfee Privacy Phone niet gebruiken. Dat had de naam moeten worden van een beveiligde telefoon die zijn bedrijf in april aankondigde. Volgens de schikking mag McAfee zijn naam wel gebruiken in andere context, waaronder in advertenties en presentaties.

De zaak tussen McAfee en Intel liep sinds eind vorig jaar, toen Intel zijn meerderheidsbelang in Intel Security van de hand deed. Dat bedrijfsonderdeel was ontstaan na de overname van McAfee in 2010, destijds betaalde Intel 7,7 miljard dollar voor de antivirusmaker. Sinds april dit jaar is voormalige Intel Security weer zelfstandig actief onder de naam McAfee, maar John McAfee is daar niet bij betrokken.