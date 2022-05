John McAfee is in Spanje gearresteerd voor belastingontduiking

John McAfee is gearresteerd voor belastingontduiking. Hij werd in Spanje aangehouden en wordt waarschijnlijk uitgeleverd aan de Verenigde Staten. Daar werd hij aangeklaagd omdat hij geen belasting zou hebben betaald door zijn inkomen in cryptovaluta te laten betalen.

McAfee zou tussen 2014 en 2018 geen inkomstenbelasting hebben aangegeven en geen belastingen hebben betaald, blijkt uit de aanklacht van het Amerikaanse ministerie van Justitie. McAfee zou in die tijd wel 'miljoenen' hebben verdiend, vooral door cryptovaluta te promoten, te werken als consultant en de rechten van zijn levensverhaal te verkopen voor een documentaire.

De aanklacht stelt ook dat McAfee vooral om belastingen te ontduiken zijn inkomen in cryptovaluta liet betalen. Daarnaast zou hij verschillende zaken, zoals vastgoed, voertuigen en een jacht, hebben verborgen voor de fiscus. De aanklagers stellen dat zijn vermeende belastingontduiking niets te maken had met het bedrijf McAfee.

Eerder deze week klaagde de Amerikaanse beurswaakhond, de Securities and Exchange Commission, McAfee ook al aan vanwege fraude rondom cryptovaluta. McAfee zou verschillende initial coin offerings of IPO's hebben gepromoot via Twitter, maar niet hebben aangegeven dat hij daarvoor betaald kreeg. Op die manier zou McAfee zeker 19 miljoen euro hebben verdiend, stelt de SEC.

McAfee zit op het moment van schrijven vast in Spanje. Daar wacht hij op uitlevering naar de VS. Hij kan in totaal dertig jaar gevangenisstraf krijgen als hij schuldig wordt bevonden. John McAfee is de oprichter van de gelijknamige antivirussoftware, maar nam jaren geleden afscheid van het bedrijf. Sinds een rechtszaak uit 2017 mocht John McAfee zichzelf in naam niet meer verbinden met het beveiligingsbedrijf.