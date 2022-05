CoronaMelder-app wordt zaterdag landelijk ingevoerd

De Eerste Kamer is akkoord met invoering van de Nederlandse corona-app. Een meerderheid van de senatoren stemde voor de Tijdelijke wet notificatieapplicatie covid-19. Daardoor kan CoronaMelder vanaf 10 oktober officieel in gebruik worden genomen.

De Eerste Kamer stemde dinsdag voor de invoering van de wet. Het gaat om een tijdelijke wet waarin verschillende regels rondom de Nederlandse corona-app staan opgenomen. Het gaat met name om het vrijwillig gebruik ervan. In de Tijdelijke wet notificatieapplicatie covid-19 staat dat de app alleen mag worden ingezet voor het bestrijden van het coronavirus en niet voor andere doelen. Ook mogen zowel de overheid als private bedrijven het gebruik of de installatie van de app nooit verplichten, ook niet als voorwaarde om ergens binnen te komen. De wet is in principe voor drie maanden actief, en moet daarna telkens met nog eens drie maanden verlengd worden.

De wet werd op 3 september door de Tweede Kamer aangenomen, maar lag tot nu toe nog bij de Eerste Kamer ter goedkeuring. Op dinsdag stemden 51 senatoren voor invoering van de wet. 19 leden stemden tegen. De voornaamste kritiek bedroeg dat het Nederlandse testbeleid nog niet op orde is. Gebruikers van de CoronaMelder die een notificatie krijgen dat ze in contact zijn geweest met iemand met symptomen, kunnen zich daardoor niet laten testen.

Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid zegt blij te zijn met de stemming. "Mooi dat het gebruik van CoronaMelder door beide Kamers wordt omarmd. We moeten alles op alles zetten om verspreiding van het virus de kop in te drukken. De app kan daarin een belangrijke rol spelen, hoog tijd om die nu ook in Nederland te gaan inzetten." De app wordt vanaf aanstaande zaterdag landelijk ingevoerd. Er begint dan ook een campagne om het gebruik ervan te stimuleren.

De app CoronaMelder werd deze zomer gebouwd. In augustus begon het testen in verschillende GGD-regio's. Gebruikers buiten die regio's konden de app wel downloaden, maar niet gebruiken omdat de GGD's die nog niet ondersteunden. Volgens minister de Jonge is de app inmiddels 1,3 miljoen keer gedownload.

Update: in dit artikel stond aanvankelijk dat de wet actief was zolang het coronavirus er zou zijn. Dat klopt niet. Het gaat om een maximale periode van drie maanden, waarna de wet verlengd moet worden met telkens drie maanden.