Onbruikbare gegevens lieten eerste onderzoek Coronamelder mislukken

Het eerste onderzoek naar Coronamelder in Oost-Nederland heeft geen bruikbare resultaten opgeleverd, omdat de verzamelde gegevens te weinig zeggen. Dat zegt het ministerie van Volksgezondheid.

De proef had moeten aantonen of de app Coronamelder effect heeft en zo ja, hoeveel. Met een melding in de app konden mensen zich laten testen zonder klachten tussen 17 augustus en 12 september, maar die periode is te kort geweest, zegt Ron Rozendaal van het ministerie tegen NU.nl. Bovendien kregen mensen in het testgebied te weinig meldingen en hebben dus te weinig testen aangevraagd.

In Coronamelder krijgen mensen een melding als hun telefoon een kwartier binnen anderhalve meter van een andere telefoon is geweest die eigendom is van iemand die later positief is getest. De app werkt met bluetooth en slaat geen gegevens op behalve anonieme sleutels van andere apparaten. Aan de hand daarvan kan de app achterhalen of iemand een melding moet krijgen.

Door het mislukken van de test is niet te achterhalen hoe goed de app werkt. Coronamelder is sinds vorige week actief in heel Nederland. Het testen kan echter alleen nog met klachten, al vraagt de GGD bij het aanvragen van de test wel of iemand een melding heeft gehad in de app.