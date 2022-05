CoronaMelder spoorde sinds 1 december 1303 coronapatiënten zonder klachten op

De corona-app CoronaMelder heeft sinds 1 december 1303 positieve uitslagen opgeleverd bij mensen zonder symptomen. Dat is 4,5 procent van het totaal aantal gebruikers dat waarschuwingen kreeg, schrijft minister De Jonge in een Kamerbrief.

Sinds 1 december zijn er 1303 personen opgespoord die geen symptomen of klachten van het coronavirus hadden, maar die wel besmet bleken nadat ze zich lieten testen na een melding door de corona-app. Dat kan sinds die datum. Daarmee schommelt het percentage van gebruikers dat werd opgespoord zonder klachten tussen de 3,8 en 5,5 procent van alle positief geteste personen, schrijft minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid in een brief aan de Tweede Kamer. De app is volgens de website inmiddels 4,4 miljoen keer gedownload.

Uit cijfers die NU.nl in handen heeft, blijkt dat sinds 1 december 4600 mensen zich lieten testen die een melding van de CoronaMelder-app kregen, ongeacht of ze klachten hadden of niet. Dat zou in totaal zo'n 8,5 procent van de positief geteste Nederlanders zijn.

In het overgrote merendeel van de gevallen waren de positief geteste personen zonder klachten nog niet eerder door het bron- en contactonderzoek gevonden. "Dit indiceert dat CoronaMelder tot dat moment inderdaad sneller nauwe contacten bereikt", schrijft de minister. De minister zegt ook dat uit cijfers blijkt dat de app het meest gebruikt wordt door hogeropgeleide burgers tussen de 55 en 64 jaar.