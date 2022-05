Aanvaller kon door fout op website ieder Lebara-telefoonnummer overnemen

Telefoonnummers van klanten van Lebara konden makkelijk via de site worden overgenomen. Op de site bleek het proces om een telefoonnummer over te zetten naar een andere simkaart niet goed te werken, vertelt een tipgever aan de NOS.

Door het beveiligingsprobleem was het mogelijk ieder telefoonnummer over te zetten naar een andere simkaart. Lebara biedt die mogelijkheid aan op de website. Daarvoor zou een gebruiker op zowel de oude als de nieuwe simkaart een verificatie-sms moeten ontvangen, maar dat hoefde niet, ontdekte een tipgever die daarmee naar de NOS stapte.

Het was mogelijk om twee verificatiecodes op alleen de nieuwe simkaart aan te vragen, zodat er geen interactie met de andere simkaart nodig was. Daardoor was het mogelijk het telefoonnummer van een willekeurig Lebara-nummer over te zetten naar een nieuwe simkaart.

De NOS heeft het probleem doorgegeven aan Lebara. De virtuele provider heeft het probleem vervolgens opgelost. De module op de site om over te stappen is tijdelijk offline geweest. De provider zegt dat er 'geen aanleiding is om aan te nemen dat het lek misbruikt is'.