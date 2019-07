Telecompaper: Simpel is grootste virtuele mobiele provider van Nederland

De virtuele provider Simpel is afgelopen tijd de grootste mobiele provider van Nederland geworden. Dat heeft marktonderzoeker Telecompaper becijferd. Simpel is Lebare en LycaMobile voorbij gestoken en heeft rond 900.000 klanten.

Weliswaar hebben Tele2 en Telfort meer klanten, maar dat zijn geen onafhankelijke bedrijven meer. Tele2 is samengegaan met T-Mobile en Telfort is al jaren van KPN. Simpel is afgelopen tijd flink gegroeid dankzij marketingacties, claimt Telecompaper. Bovendien kan het mogelijk profiteren van het opheffen van het Telfort-merk door KPN.

In totaal is 40 procent van de mobiele markt in handen van virtuele providers, maar daar zitten wel klanten bij van dochtermerken van providers met een eigen netwerk. Zo heeft KPN Simyo, Vodafone is eigenaar van HollandsNieuwe en T-Mobile heeft Tele2 en Ben. In totaal hebben virtuele providers rond acht miljoen klanten.

De markt van virtuele providers groeide, omdat Tele2 er weer bij kwam. Het had tot januari een eigen netwerk, maar ging toen samen met T-Mobile en geldt daarom in de cijfers van Telecompaper weer als virtuele provider.