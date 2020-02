Virtuele provider L-Mobi gaat prepaidsimkaarten aanbieden in Nederland

Nederland krijgt er een nieuwe virtuele provider bij. L-Mobi gaat vanaf maart prepaidsimkaarten aanbieden. De mvno gebruikt het mobiele netwerk van KPN. In België is de virtuele provider al actief.

De Nederlandse website van L-Mobi staat al online en de virtuele provider noemt daar zijn tarieven. Het bestellen van simkaarten is nog niet mogelijk. Volgens Telecompaper start L-Mobi in maart. L-Mobi rekent 1 eurocent per MB, 2 eurocent per 20 seconden bellen en 9 eurocent per sms. De virtuele provider komt ook met verschillende bundels die dertig dagen geldig zijn. Er komen bundels met data, belminuten en sms'jes en bundels met alleen data.

De oprichter van L-Mobi zegt tegen Telecompaper dat de virtuele provider is ontstaan uit zijn ervaring met Lycamobile en Lebara. De nieuwe mvno gaat simkaarten verkopen via zijn site maar ook via 'offline kanalen'. L-Mobi was al actief in België als een light mvno. Het bedrijf gaat daar ook verder als een full mvno.