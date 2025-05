Lebara voegt sim-onlyabonnementen van 6GB en 40GB toe en verlaagt prijzen

De Nederlandse virtuele provider Lebara voegt opties voor 6GB en 40GB toe aan zijn sim-onlyabonnementen. Daarnaast verlaagt de provider, die op het netwerk van KPN zit, de prijzen van drie van zijn abonnementen.

Tot nu toe was 20GB het grootste sim-onlyabonnement, maar daar komt nu dus een 40GB-optie bij. Ook voegt Lebara een 6GB-abonnement toe als vervanging van de 5GB-bundel. Daarnaast verlaagt het de prijzen van de 1GB-, 15GB- en 20GB-abonnementen. De prijzen van de overige bundels blijven ongewijzigd.

De wijzigingen gelden alleen voor nieuwe klanten en huidige klanten die hun abonnement met twee jaar verlengen. Voor klanten met een lopend contract verandert er niets. Klanten die hun abonnement maandelijks willen opzeggen, betalen twee euro extra per maand per abonnement. De abonnementen bevatten 150 belminuten en sms'jes, met een optie om voor een euro per maand onbeperkt te bellen en sms'en.