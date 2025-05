Microsoft brengt nieuw ontwerp van consumentenversie OneDrive uit

Microsoft is begonnen met de uitrol van een nieuw ontwerp van de consumentenversie van OneDrive. Dit bevat een gewijzigde interface, die er volgens Microsoft voor moet zorgen dat gebruikers sneller bij hun bestanden kunnen. Ook komen er enkele nieuwe functies.

Het ontwerp van het startscherm is enigszins gesimplificeerd, laat Microsoft zien. Zo zijn de knoppen 'Nieuw', waarmee gebruikers een nieuw document kunnen beginnen, en 'Uploaden', waarmee een bestaand document naar OneDrive kan worden geüpload, samengevoegd tot een enkele knop, 'Nieuw toevoegen', die in de linkerzijbalk is geïntegreerd. Daarnaast is het nu mogelijk om op bestandstypen te filteren, zoals Word-, Excel- of pdf-bestanden.

Verder is er een 'Bladeren door bestanden op personen'-optie toegevoegd. Daarmee is het mogelijk om per persoon te zien welke bestanden die met je heeft gedeeld. Voorheen konden gebruikers deze bestanden enkel vinden met de bestandsnaam. Microsoft belooft dat het vernieuwde ontwerp voor het eind van februari voor alle gebruikers beschikbaar is.

Vorig jaar bracht het bedrijf al een soortgelijke UI-wijziging uit voor de zakelijke versie van OneDrive. Microsoft liet toen weten dat het vanaf begin 2024 ook mogelijk moet zijn om met 'natuurlijke zoekopdrachten' te werken, zoals de zoekopdracht: 'kamperen in de herfst, in de bergen met Caroline'. Die functie lijkt echter nog niet aanwezig te zijn.