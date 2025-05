Microsoft gaat Microsoft 365-diensten onder een universele domeinnaam hangen

Microsoft gaat de Microsoft 365-diensten onder een universele domeinnaam onderbrengen, namelijk cloud.microsoft. Dit moet het volgens de techgigant makkelijker maken om tussen diensten te wisselen. In eerste instantie krijgen alleen nieuwe diensten deze domeinnaam.

De eerste applicaties die worden uitgebracht onder het cloud.microsoft-domein, zijn 'netto-nieuwe diensten', zegt Microsoft. Wanneer de bestaande 365-diensten worden overgebracht is niet duidelijk. Volgens Microsoft is er 'een breed scala aan implicaties' waar rekening mee gehouden moet worden, waardoor de overplaatsing niet zo snel kan gebeuren.

Microsoft gebruikt momenteel veel verschillende domeinnamen. Voor Teams is het bijvoorbeeld teams.microsoft.com, voor Outlook outlook.live.com en de webversies van veel andere 365-applicaties, zoals Word en PowerPoint, zijn allemaal onderdeel van onedrive.live.com. Nu is het de bedoeling dat deze diensten met bijvoorbeeld teams.cloud.microsoft en outlook.cloud.microsoft te bezoeken zijn.

Volgens Microsoft is het gebruik van het .microsoft-domein veiliger dan bijvoorbeeld .com, omdat de fabrikant de exclusieve rechten heeft voor dat domein. Daardoor zijn er verbeterde beveiligingsprotocollen en beheercontroles mogelijk, en is domeinspoofing een stuk moeilijker, aldus Microsoft. Ook moet het wisselen tussen apps met een universele domeinnaam sneller gaan doordat er minder omleidingen zijn, en moeten gebruikers minder inlogprompts krijgen.