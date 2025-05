Meta-platforms behalen voor het eerst meer dan 3 miljard dagelijkse gebruikers

De Meta-platforms behalen voor het eerst bij elkaar drie miljard dagelijkse gebruikers. Dat kondigt het bedrijf aan bij de bekendmaking van zijn kwartaalcijfers. De omzet van Meta is 3 procent gestegen in vergelijking met vorig jaar, maar de winst is met 24 procent gekrompen.

Facebook verbrak in de afgelopen drie maanden de grens van 2 miljard dagelijkse gebruikers, laat Meta weten. In totaal hebben alle Meta-platforms gezamenlijk een recordhoeveelheid gebruikers van 3.02 miljard behaald, vijf procent meer dan vorig jaar.

De totale omzet bedraagt omgerekend 25,9 miljard euro, terwijl dat in het eerste kwartaal van 2022 25,3 miljard was. De winst is gedaald van omgerekend 6,7 miljard euro naar 5,2 miljard. Vooral Meta's Reality Labs-divisie behaalde grote verliezen; bijna 4 miljard dollar. Het bedrijf verwacht dat deze AR- en VR-afdeling in de loop van het jaar nog meer verlies gaat boeken. De inkomsten uit advertenties zijn daarentegen gegroeid; omgerekend 25,4 miljoen euro ten opzichte van 24,4 miljoen in de eerste drie maanden van 2022.

Ondanks dat de financiële positie van Meta naar eigen zeggen 'verbetert', is het bedrijf van plan om volgende maand een nieuwe grootschalige ontslagronde te starten. Dat moet 'de kwaliteit en snelheid van ons werk bevorderen', motiveert Meta-ceo Mark Zuckerberg in een gesprek met analisten, aldus Engadget.

Daarnaast benadrukt Zuckerberg dat het bedrijf de komende tijd veel gaat investeren in AI. In een gesprek met investeerders laat hij weten dat hij 'AI agents wil gaan introduceren aan miljarden mensen', schrijft The Verge. Wat Meta precies allemaal voor plan is met AI is niet duidelijk, maar wel laat Zuckerberg weten generatieve AI in te willen zetten voor 'chatervaringen' in WhatsApp en Messenger, 'visuele creatietools' in Facebook en Instagram en voor advertenties.

Generatieve AI moet 'voor letterlijk elk van onze producten' gebruikt worden en de eerste integraties moeten 'in de komende maanden' beschikbaar komen, zegt Zuckerberg. Als voorbeeld geeft hij de klantenservice van WhatsApp, die met behulp van 'tientallen miljoenen AI-agents' veel sneller moet werken, al worden daar verder geen details bij genoemd. Verder laat hij weten dat het bedrijf de visie op de metaverse niet heeft laten vallen, maar dat de focus op AI en de metaverse beide belangrijke speerpunten zijn. Uiteindelijk wil Zuckerberg AI inzetten voor 'het maken van avatars, objecten en werelden in de metaverse en de code om dat alles aan elkaar te verbinden'.