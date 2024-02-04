Facebook bestaat twintig jaar

Facebook bestaat zondag twintig jaar. Op 4 februari 2004 opende de toenmalige Harvard-student Mark Zuckerberg het sociale netwerk, dat toentertijd bekendstond als 'TheFacebook'. Nog altijd is dit socialmediaplatform een van de meest bezochte sites ter wereld.

Zuckerberg Congres
Mark Zuckerberg

De site was oorspronkelijk bedoeld als digitaal smoelenboek voor Zuckerbergs medestudenten aan de Harvard-universiteit. TheFacebook was dan ook niet voor iedereen toegankelijk. Naarmate het socialmediaplatform populairder werd, kregen studenten van steeds meer universiteiten toegang, tot Zuckerberg in 2006 de site (die inmiddels gewoon 'Facebook' heette) openstelde voor iedereen.

Facebook wist zich te onderscheiden van andere socialmediaplatformen die destijds populair waren, zoals MySpace en Friendster, met de nieuwsfeed waarmee gebruikers updates van vrienden en familie konden volgen en erop konden reageren. Ook de eenvoudige interface, weinige advertenties en hoge snelheid van de site zorgden er mede voor dat Facebook in rap tempo aan populariteit won. In 2008 stootte het MySpace van de troon als populairste sociale netwerk.

TheFacebook

In de jaren die volgden is het Facebook gelukt om relevant te blijven en aldoor door te groeien. Begin 2023 verbrak de site de grens van 2 miljard dagelijkse gebruikers, en enkele maanden eerder meldde het platform al een recordaantal van 3 miljard maandelijkse gebruikers. Volgens SimilarWeb is Facebook momenteel de op twee na meest bezochte website in Nederland en België. Wereldwijd staat de Facebook-app eveneens op plek drie qua apps met de meeste downloads, aldus onderzoek van SensorTower. In Europa staat de app op plek acht.

Die populariteit gaat ook gepaard met een hoop controverses. Facebook is in de loop der jaren meermaals in opspraak geraakt over onder meer de manier waarop het bedrijf omgaat met de gegevens van minderjarigen, het overtreden van de AVG-wetgeving, het beleid rondom desinformatie en de negatieve gezondheidseffecten die het gebruik van onder meer Facebook heeft op de jeugd.

Facebook Mark Zuckerberg

Inmiddels is Zuckerberg niet enkel meer bezig met Facebook. Het moederbedrijf, dat sinds 2021 Meta heet, heeft inmiddels een heel imperium aan socialmediaplatformen onder zijn naam staan, zoals Instagram, WhatsApp, en, sinds kort, X-concurrent Threads. Ondertussen is Zuckerberg ook druk bezig om zijn visie op het metaverse te verwezenlijken. Dat is iets waar Meta al jarenlang miljarden in investeert. In het afgelopen kwartaal verloor het bedrijf 4 miljard aan die metaverseafdeling, maar door het voortdurende succes van zijn socialmediaplatformen was de totale omzet van Meta een tienvoud hoger. En dat succes is in de eerste plaats te danken aan Facebook.

Door Kevin Krikhaar

Redacteur

Feedback • 04-02-2024 13:26
138 • submitter: Gutteguttegut

04-02-2024 • 13:26

138

Submitter: Gutteguttegut

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Reacties (138)

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himlims_ 4 februari 2024 13:36
They justtrust me, dumb fcks
Verwijderd @himlims_4 februari 2024 14:30
They justtrust me, dumb fcks
Vreemd dat jouw reactie geen +1 krijgt want dat heeft hij inderdaad gezegd over zijn (toekomstige) Facebook gebruik(st)ers,

As reported by Business Insider, the conversation according to SAI sources, went as follows.

Zuck: Yeah so if you ever need info about anyone at Harvard

Zuck: Just ask.

Zuck: I have over 4,000 emails, pictures, addresses, SNS

[Redacted Friend's Name]: What? How'd you manage that one?

Zuck: People just submitted it.

Zuck: I don't know why.

Zuck: They "trust me"

Zuck: Dumb fucks.
k995 @Verwijderd4 februari 2024 16:14
according to SAI sources
En de gast was 20 op dat moment.

20 jaar later dat gebruiken tegen hem is absurd.
BvdW1978 @k9954 februari 2024 16:20
Want? Het zegt alles over de mentaliteit van de man. Er is daarna ook vrij weinig meer gebeurd dat een wezenlijke verandering zou doen vermoeden.
Ayporos @BvdW19784 februari 2024 16:38
Als jij denkt dat Mark, of wie dan ook, 20 jaar na dato 'dezelfde persoon' is als destijds heb ik slecht nieuws voor je.
Mensen veranderen, en dat is maar goed ook.
Ja, hij heeft het ooit gezegd. Ja, dat was niet een charmante actie.. maar zulke minder charmante acties hebben we allemaal gedaan toen we jonger waren. Jij ook.

"Er is daarna ook vrij weinig meer gebeurd dat een wezenlijke verandering zou doen vermoeden. "
Volg je de beste man deze afgelopen 20 jaar op de voet als een stalker? Nee? Hoe weet jij dat dan. ;)
JeroenED @Ayporos4 februari 2024 17:10
Na 20 jaar het nog steeds gebruiken is inderdaad wat overdreven ware het niet dat ondanks hij het niet meer letterlijk zegt, zijn acties (en de schandalen schandalen die erop volgden) toch doen vermoeden dat hij het wel nog denkt. En zolang dat niet veranderd is het voor mij OK om dit na 20 jaar nog te gebruiken.
litebyte
@Ayporos4 februari 2024 17:29
Nee, hij is idd nog behoorlijk veranderd, vandaar ook de oproep van zijn voormalige vriend en medeoprichter enkele jaren geleden om facebook op te delen: https://www.nytimes.com/2019/07/25/technology/chris-hughes-facebook-breakup.html

Facebook (meta) is gelegaliseerde spyware, het verzameld en slaat data op van zowel gebruikers als niet-gebruikers daarnaast beinvloed het de publieke en politieke opinie.


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[Reactie gewijzigd door litebyte op 23 juli 2024 08:52]

BvdW1978 @Ayporos4 februari 2024 17:43
Ik heb het over zijn mentaliteit. Die is blijkens zijn acties de afgelopen 20 jaar onveranderd. Hoef ik de man echt niet voor te stalken. Hij haalt op eigen houtje prima het nieuws met zijn gedrag.
Loft @Ayporos4 februari 2024 18:42
Mensen veranderen, en dat is maar goed ook.
Mensen kunnen ook veranderen in slechte zin. Dus ik leuk dat er verandering is, maar dat is niet altijd ten goede.

Ik vind Mark Zuckerberg daar wel een voorbaeld van. Dat gene wat hij zei, 20 jaar geleden, is tot daar aan toe. Tegenwoordig bezigt hij wat hij destijds zei, en verkoopt die data (2018 Cambridge Analytica), bagataliseert dat vervolgens, en toont geen beterschap.

Ook in de huidige zaak, in het Congres waar hij zijn excuses aanbood aan enkele aanwezigen, bagetaliseert hij direct wat er gaande is door op te sommen wat Facebook allemaal ' goed' doet. Dat speelt hij slim en hij komt er kennelijk mee weg. Maar het gaat niet (alleen) om wat je doet, maar welk effect het heeft en waar je de norm legt.

Als je voorheen 200 km/h reed en nu 160 km/h, terwijl de limiet 100 of 130 km/h is. Dan kun je blijven uitleggen wat je allemaal verbeterd hebt om van 200 naar 160 te zijn gegaan. Het is nog steeds fout.
(beetje anders voorbeeld, maar ik wist zo gauw niet een andere vergelijking op te schrijven)

Hij weet dit, want het is een slimme kerel. Of het moreel goed is, is iets heel anders. Wat ik van hem zie/hoor/lees is dat zijn morele compass slechter is afgesteld dan 20 jaar geleden...

Dus mensen veranderen; helemaal mee eens... Hoe en/of ten goede, dat is iets anders.
ikt @Ayporos4 februari 2024 19:47
Mensen veranderen, krijgen nieuwe inzichten en nemen afstand van wat ze hebben gezegd en wat ze hebben gedaan.

Kijkend naar het Meta-imperium anno 2024 en de staat van privacy en tracking op het web, lijkt Mark Zuckerberg weinig berouw te hebben voor wat hij 20 jaar geleden heeft gezegd en gedaan.

Data wordt nog steeds binnengeharkt. Gebruikers worden nog steeds gehackt. Data van gebruikers wordt nog steeds gebruikt om advertenties te tonen, en om de berichten op sociale media zo te tonen dat de gebruiker eraan verslaafd wordt.

De implementatie is minder lomp dan 20 jaar geleden en de gedachte erachter is nog springlevend, invasiever en springlevender dan ooit tevoren.
Sanghelios @Ayporos5 februari 2024 17:33
Alleen al zijn uitdrukkingen en reacties tijdens de hoorzittingen spreken voor zich.

Of denk je nu echt dat hij het plots heel goed met iedereen voor heeft? Het enige wat voor zo'n bedrijf telt is geld en daar gaan ze erg ver voor. Dat lijkt me toch wel heel duidelijk.
En al die schandalen en negeren van regelgevingen...
Ze verzamelen op eender welke manier data van jou, zelfs als je geen Facebook hebt.
Er staat elke maand wel weer een artikel online met het zoveelste schandaal.

Gebruik de zoekfunctie hier maar eens op de website. Dan kom je heel wat moois tegen :)
k995 @BvdW19784 februari 2024 18:30
Onzin mensen veranderen zeker als ze nog jong zijn zoals hier.
Mensen maken ook grapjes weet je wel.

Absurd dat nu noig tegen hem te gebruiken .
BvdW1978 @k9955 februari 2024 11:33
Ik gebruik dat tegen hem omdat hij in de 20 jaar daaropvolgend ruimschoots heeft aangetoond dat dit dus geen grap was. Daar kun je je ogen voor sluiten natuurlijk, dat is jouw goed recht. Ik vind dat naief. Einde discussie wat mij betreft.
k995 @BvdW19785 februari 2024 14:55
Dat is onzin maar soit sommige mensen geloven wat ze willen blijkbaar.
Sharky @k9955 februari 2024 08:52
Eens. Als alle uitspraken die ik in m'n leven heb gemaakt tegen me worden gebruikt komt ik er ook niet al te best uit.
elmuerte @k9954 februari 2024 16:58
20 jaar later is zijn instelling nog niet veranderd.
k995 @elmuerte4 februari 2024 18:33
En jij weet dat omdat je hem dagelijks spreekt?
En nee uit de acties van facebook en co zie je dat echt niet.
k995 @Chrono Trigger5 februari 2024 08:33
"halve reptielmens" altijd grappig mensen die zo boos worden van iemand dat ze van geen haar kennen of weten.
broodplank @himlims_4 februari 2024 16:22
https://imgur.com/a/GK626QX
Peatsmoke 4 februari 2024 18:50
Het oorspronkelijke doel van Facebook, mensen verbinden, was nobel. Twintig jaar na oprichting, kan ik niet ander dan concluderen dat het mensen verder uit elkaar drijft en in bubbels laat leven.
Frame164 @Peatsmoke4 februari 2024 21:50
Dat bepaal je nog altijd zelf. Als je denkt dat wat je op fb ziet de wereld is dan ligt het probleem bij jezelf. Als je als nieuws alleen maar een computertijdschrift en nooit een algemen krant blijf je ook in je bubbel zetten. Ook vroeger al.
Peatsmoke @Frame1645 februari 2024 04:59
Het bijzondere aan de algoritmes van Fb en veel andere social media is juist dat ze zo ingericht zijn dat je steeds minder eigen zeggenschap krijgt en je steeds vaker en verder je bubbel ingetrokken wordt. Wat dat betreft verschillen ze wezenlijk van de klassieke media, waar je zelf zeggenschap had over de artikelen die je wel of niet wilde lezen. Social media en met name FB beschikt over zeer geavanceerde algoritmes, die exact weten welke artikelen je het langst gebonden houden aan het netwerk.
sys64738 Moderator F&V 4 februari 2024 13:38
Los van het feit dat Facebook op zijn minst een wat dubieuze reputatie heeft (opgebouwd), blijft het toch knap. Super simpel concept, goed uitgewerkt en daarna helemaal uitgemolken.

Er zijn zat mensen met goede ideeën die ze of nooit uitvoeren of bij de eerste tegenslagen de handdoek in de ring gooien.

Hoewel stevig geromantiseerd, is in The Social Network mooi om te zien hoe het ging in de early days.
iAR @sys647384 februari 2024 14:59
Het boek de achterkant van Facebook is een leuke reality check van wat er werkelijk allemaal gebeurt op het netwerk. En wat moderatie met de medewerkers doet. En wat metas reactie daar dan weer op is.
michielRB @sys647384 februari 2024 13:45
Je bedoelt "The Social Dilemma" ?
https://www.netflix.com/nl-en/title/81254224
sys64738 Moderator F&V @michielRB4 februari 2024 13:55
Ja die moet je direct daarna kijken, voor het evenwicht. Maar goed, inmiddels weet iedereen wel hoe FB werkt en wat voor nasty stuff ze allemaal uitvreten, toch? Maar blijft een goede reminder.
mdj84nl @michielRB4 februari 2024 13:55
nee hij bedoelt The Social Network, precies zoals hij zei.

https://www.imdb.com/title/tt1285016/
Muncher @michielRB4 februari 2024 14:04
Nee, hij/zij bedoeld The Social Network.
nullbyte @sys647384 februari 2024 14:15
Beter goed gejat dan slecht bedacht zullen we maar zeggen
Frame164 @nullbyte4 februari 2024 17:23
Dat geldt natuurlijk voor de meeste producten. Er waren al techsites voor Tweakers. Iemand die nu een nieuw koffiezaakje begint heeft ook eerst bij anderen gekeken hoe je dat doet, als jij iets maakt is dat ook voor een groot deel gebaseerd wat iemand anders al heeft gemaakt.
Yzord @sys647384 februari 2024 14:25
Mooie is dat het niet eens zijn eigen idee was. Gewoon gejat.
jpsch @Yzord4 februari 2024 14:55
Musk, Gates, Job; allemaal geleende ideeen.
Wouterie 4 februari 2024 14:23
20 jaar geleden wat het voor mij echt een fantastische manier om contact te houden met mijn internationale vrienden. Ik had aardig wat gereisd, behoorlijk wat van de wereld gezien en heel wat vrienden gemaakt. SMS of bellen was veel te duur en mailen niet zo laagdrempelig... Maar Facebook! Wat een feest was dat!
Inmiddels zit het gros van die vrienden niet meer op Facebook of spreek ik ze niet meer. Zo gaan die dingen. Facebook is ook wel even wat anders geworden. Ik weet het niet zo goed. Ik snap de overzichten niet meer, ik mis updates, ik zie van sommige vrienden niets meer die ik wel graag zou zien en anderen, de meer verplichte nummertjes, komen dagelijks voorbij.
Tijd om er ook mee te kappen denk ik.
icecreamfarmer @Wouterie4 februari 2024 15:14
Jep daarom heb ik in 2009 ook een account genomen. Toen kreeg je ook nog daadwerkelijk iets van je vrienden te zien.
ernstoud 4 februari 2024 15:24
Omdat bijvoorbeeld mijn energiebedrijf eigenlijk alleen maar bereikbaar is via social media en nuttige nieuwtjes rond ons dorp alleen op FB te lezen zijn heb ik op FB en X “fake” accounts.

En dan de enkele keer dat ik op die asociale media kijk dan zie ik de afvalput van de mensheid. Elke, maar dan ook elke communicatie verzandt in gescheld, polarisatie en dreigingen.

Werkelijk verschrikkelijk. Vooral voor kinderen. We weten het en we doen niks,
david-v
@ernstoud4 februari 2024 20:26
Tegenwoordig is het niet hebben van social media apps of gebruik maken van alternatieven al een reden om buitengesloten te worden. Voor een energie bedrijf en gemeente vind ik dat heel kwalijk.

Echter, mensen weten buiten de social media apps niet meer waar ze informatie moeten vinden of hoe ze in contact moeten komen. Er is werkelijk geen enkel bedrijf middel groot bedrijf die niet met een email of contact formulier bereikt kunnen worden.

Ook bij de gemeente hetzelfde verhaal. De informatie is er wel, maar veel mensen weten die niet zonder social media te vinden.

Je krijgt een internet te zien die door Meta, Bytedance en Google word bepaald. Maar het internet is vele malen groter dan dat.

Hopelijk brengt de DMA daar wat meer verandering in....
PdeBie @ernstoud4 februari 2024 17:03
Tijd voor een ander energiebedrijf dan ;)
Franckey @ernstoud5 februari 2024 00:15
Vreemd dat je het gebruikt als je het "verschrikkelijk" vindt. Accounts opzeggen, probleem opgelost. ;)
Ruudje88 4 februari 2024 16:10
Facebook is een enorme rommel geworden de laatste jaren zonder enige handhaving.

Het aantal nep accounts is enorm en ook de reacties die je onder nieuws artikelen ziet zijn van een enorm laag en onfatsoenlijk niveau.

De marketplace is een paradijs voor oplichters (nep artikelen, scamming). Een advertentie rapporteren die 'behoorlijk' nep is heeft weinig zin.
Frame164 @Ruudje884 februari 2024 17:19
Die reacties, zeker bij nieuwsberichten of berichten van gemeentes/overheid zijn echt om te huilen. Het lijkt wel of er een leger mensen klaar zit om zonder het artikel te lezen een fles azijn leeg te gieten. En vaak ook nog eens iets wat kant noch wal raakt. Ik zag vandaag nog bij een bericht van onze gemeeente iemand reageren dat het zo stom was dat het gemeentehuis was afgebroken, want dat zou een mooie locatie voor Oekrainse vluchtelingen zijn. Het gemeentehuis staat er nog gewoon, en wordt gebruikt als gemeentehuis. Zijn die reageerders dan zo dom of zit er meer achter?
Pasteis 4 februari 2024 13:37
Ook de eenvoudige interface, weinige advertenties en hoge snelheid van de site zorgden er mede voor dat Facebook in rap tempo aan populariteit won.
Daar is helaas nog maar weinig van over :(.
Ik word spontaan onrustig als ik op Facebook zit.
iAR @Pasteis4 februari 2024 14:57
Waarom zit je er dan nog op?
Ik denk dat ik 8 jaar geleden de boel heb opgezegd en ik heb geen moment spijt gehad of iets gemist.
Het is/was net als Instagram een sliert aan troep die je niet wilt zien, maar waar je toch doorscrolt in de hoop iets te krijgen. Maar alleen meta kwijt wat: je data en daarmee veel geld. Jij blijft achter met op z’n minst niets of een gefrustreerd gevoel.

Ik vind ‘social media’ de kanker van een/de samenleving.
Byte @iAR4 februari 2024 15:21
Hier valt niets aan toe te voegen..
Een jaar of 5 geleden heb ik dezelfde keuze gemaakt, hetzelfde geldt voor andere social media zoals Twitter, Reddit en laatst ook Feddit (Fediverse). Het is bizar hoeveel productiever ik ben, hierdoor gebruik ik mijn telefoon ook echt zelden. Als ik zo kijk heb ik ook het idee dat ik een stuk socialer ben richting de mensen om mij heen. Je kunt nu naar iemands dag/week/maand vragen zonder deze al gezien te hebben. Ik raad het een hoop mensen aan, maar snap dat het lastig kan zijn om er afstand van te doen.
orwilliam @Byte4 februari 2024 15:26
Helemaal met je eens.
Op LinkedIn na (En zelfs die is discutabel) heb je weinig sociale media echt nodig. Het maakt ook gesprekken spontaner en dinerafspraakjes met vrienden veel gezelliger.

Alle Social media zijn ingericht om je zolang mogelijk engaged te houden, want meer advertenties en meer data. Vooral Reddit heel sluw met hun trophy systemen.
En de tijd (en rust) die je terugwint, onbetaalbaar!
iAR @orwilliam5 februari 2024 07:18
Ik heb wel LinkedIn fomo als ik solliciteer. Maar eigenlijk is dat ook niets. Allemaal vage verhalen van mensen die van alles hebben mogen doen. Die ik niet ken.
En vage chat berichten van recruiters die mijn profiel erg vrij interpreteren…
Cyaankali @iAR4 februari 2024 16:00
Eindelijk eens iemand die zegt waar het op staat. Sociale media heeft ook zijn positieve kanten als ik de mensen mag geloven maar voor mij is en blijft het puur vergif.

[Reactie gewijzigd door Cyaankali op 23 juli 2024 08:52]

Frame164 @iAR4 februari 2024 17:22
Dat laatste hangt helemaal af van wie je volgt. Als je kanker er uit snijdt (toxische "vrienden" ontvriendn, nieuwskanalen waar alleen maar bagger op wordt gereageerd ontvolgen, etc) is het al snel een stuk beter te pruimen. Er blijft dan alleen weinig over want er zijn niet zoveel mensen die nog regelmatig iets posten.
telenut @Frame1645 februari 2024 12:18
ik ben het volledig met u eens. Volg de juiste mensen en groepen, ontvolg de verkeerde, en dan is facebook nog steeds een goeie site om op de hoogte te blijven over van alles en nog wat.
Beter dan instagram alvast, waar je enkel foto's ziet...
Remc0_ 4 februari 2024 14:00
Niet vergeten dat Meta een redelijk grote speler in LLM research land is met LLaMa, Incoder, etc. En ook buiten LLMs om veel research produceert.
- peter - 4 februari 2024 14:04
Ik zie nooit tot zeer zelden meer mensen iets posten. Ik volg voornamelijk comics. Maar het facebook concept van dingen uit je leven delen zelf is er niet echt meer.
Lethalis @- peter -4 februari 2024 19:33
Klopt, ik heb ook het gevoel dat het helemaal klaar is. Mensen gebruiken het hoogstens nog om elkaar te feliciteren.
VirtualGuineaPig 4 februari 2024 14:43
Hey, het was niet Mark maar Tyler en Cameron.

Mark was alleen maar de coder en niet de uitvinder.

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