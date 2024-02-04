Facebook bestaat twintig jaar

Facebook bestaat zondag twintig jaar. Op 4 februari 2004 opende de toenmalige Harvard-student Mark Zuckerberg het sociale netwerk, dat toentertijd bekendstond als 'TheFacebook'. Nog altijd is dit socialmediaplatform een van de meest bezochte sites ter wereld.

Mark Zuckerberg

De site was oorspronkelijk bedoeld als digitaal smoelenboek voor Zuckerbergs medestudenten aan de Harvard-universiteit. TheFacebook was dan ook niet voor iedereen toegankelijk. Naarmate het socialmediaplatform populairder werd, kregen studenten van steeds meer universiteiten toegang, tot Zuckerberg in 2006 de site (die inmiddels gewoon 'Facebook' heette) openstelde voor iedereen.

Facebook wist zich te onderscheiden van andere socialmediaplatformen die destijds populair waren, zoals MySpace en Friendster, met de nieuwsfeed waarmee gebruikers updates van vrienden en familie konden volgen en erop konden reageren. Ook de eenvoudige interface, weinige advertenties en hoge snelheid van de site zorgden er mede voor dat Facebook in rap tempo aan populariteit won. In 2008 stootte het MySpace van de troon als populairste sociale netwerk.

In de jaren die volgden is het Facebook gelukt om relevant te blijven en aldoor door te groeien. Begin 2023 verbrak de site de grens van 2 miljard dagelijkse gebruikers, en enkele maanden eerder meldde het platform al een recordaantal van 3 miljard maandelijkse gebruikers. Volgens SimilarWeb is Facebook momenteel de op twee na meest bezochte website in Nederland en België. Wereldwijd staat de Facebook-app eveneens op plek drie qua apps met de meeste downloads, aldus onderzoek van SensorTower. In Europa staat de app op plek acht.

Die populariteit gaat ook gepaard met een hoop controverses. Facebook is in de loop der jaren meermaals in opspraak geraakt over onder meer de manier waarop het bedrijf omgaat met de gegevens van minderjarigen, het overtreden van de AVG-wetgeving, het beleid rondom desinformatie en de negatieve gezondheidseffecten die het gebruik van onder meer Facebook heeft op de jeugd.

Inmiddels is Zuckerberg niet enkel meer bezig met Facebook. Het moederbedrijf, dat sinds 2021 Meta heet, heeft inmiddels een heel imperium aan socialmediaplatformen onder zijn naam staan, zoals Instagram, WhatsApp, en, sinds kort, X-concurrent Threads. Ondertussen is Zuckerberg ook druk bezig om zijn visie op het metaverse te verwezenlijken. Dat is iets waar Meta al jarenlang miljarden in investeert. In het afgelopen kwartaal verloor het bedrijf 4 miljard aan die metaverseafdeling, maar door het voortdurende succes van zijn socialmediaplatformen was de totale omzet van Meta een tienvoud hoger. En dat succes is in de eerste plaats te danken aan Facebook.