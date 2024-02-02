Meta had 25 procent hogere kwartaalomzet en wil meer investeren in AI

Meta had in het afgelopen kwartaal een omzet van 40,1 miljard dollar, een kwart meer dan een jaar eerder. Het bedrijf spendeert nog steeds miljarden aan de metaverse, maar zegt het komende jaar ook meer in kunstmatige intelligentie te willen investeren.

Meta's omzet steeg in het vierde kwartaal van 2023 naar 40,1 miljard dollar, omgerekend zo'n 37,1 miljard euro. Dat is een stijging van bijna 25 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2022, toen het bedrijf 32,1 miljard dollar omzet draaide. Dat had er onder andere mee te maken dat het aantal gebruikers van diensten als Facebook, Instagram en WhatsApp op vrijwel alle metrics steeg. Het aantal maandelijks actieve Facebook-gebruikers steeg het minst en bedroeg 3,07 miljard in dat kwartaal, nog altijd een stijging van 3 procent ten opzichte van een jaar eerder. Het totale aantal dagelijks actieve gebruikers van alle Meta-software bij elkaar bedroeg 3,19 miljard, een stijging van 8 procent.

Meta spendeert nog steeds veel geld aan de metaverse. De zogenaamde Reality Labs-afdeling draaide in het afgelopen kwartaal een verlies van 4,6 miljard dollar. Dat was een jaar eerder 4,2 miljard. Meta verwacht dat die verliezen de komende jaren nog hoger zullen oplopen vanwege doorgaande productontwikkelingen en investeringen in het ecosysteem.

Opvallend is dat Meta in de presentatie van de kwartaalcijfers weinig concrete plannen noemt voor wat het met de metaverse wil. Het bedrijf noemt Reality Labs twee keer, maar doet dat in combinatie met de term AI. Meta zegt dat het de komende jaren wil investeren in meer servercapaciteit om kunstmatige intelligentie te ondersteunen. Het bedrijf zegt dat het daar geen specifieke doelen voor heeft, maar wel dat het 'ambitieuze langetermijndoelen voor AI-onderzoek en -ontwikkeling' heeft, waar meer infrastructuur voor nodig is.