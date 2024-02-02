Meta had 25 procent hogere kwartaalomzet en wil meer investeren in AI

Meta had in het afgelopen kwartaal een omzet van 40,1 miljard dollar, een kwart meer dan een jaar eerder. Het bedrijf spendeert nog steeds miljarden aan de metaverse, maar zegt het komende jaar ook meer in kunstmatige intelligentie te willen investeren.

Meta's omzet steeg in het vierde kwartaal van 2023 naar 40,1 miljard dollar, omgerekend zo'n 37,1 miljard euro. Dat is een stijging van bijna 25 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2022, toen het bedrijf 32,1 miljard dollar omzet draaide. Dat had er onder andere mee te maken dat het aantal gebruikers van diensten als Facebook, Instagram en WhatsApp op vrijwel alle metrics steeg. Het aantal maandelijks actieve Facebook-gebruikers steeg het minst en bedroeg 3,07 miljard in dat kwartaal, nog altijd een stijging van 3 procent ten opzichte van een jaar eerder. Het totale aantal dagelijks actieve gebruikers van alle Meta-software bij elkaar bedroeg 3,19 miljard, een stijging van 8 procent.

Meta spendeert nog steeds veel geld aan de metaverse. De zogenaamde Reality Labs-afdeling draaide in het afgelopen kwartaal een verlies van 4,6 miljard dollar. Dat was een jaar eerder 4,2 miljard. Meta verwacht dat die verliezen de komende jaren nog hoger zullen oplopen vanwege doorgaande productontwikkelingen en investeringen in het ecosysteem.

Opvallend is dat Meta in de presentatie van de kwartaalcijfers weinig concrete plannen noemt voor wat het met de metaverse wil. Het bedrijf noemt Reality Labs twee keer, maar doet dat in combinatie met de term AI. Meta zegt dat het de komende jaren wil investeren in meer servercapaciteit om kunstmatige intelligentie te ondersteunen. Het bedrijf zegt dat het daar geen specifieke doelen voor heeft, maar wel dat het 'ambitieuze langetermijndoelen voor AI-onderzoek en -ontwikkeling' heeft, waar meer infrastructuur voor nodig is.

Door Tijs Hofmans

Nieuwscoördinator

Feedback • 02-02-2024 16:06 23

02-02-2024 • 16:06

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Reacties (23)

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Rmaxx 2 februari 2024 16:12
goede cijfers (los vd omzetstijging) ook hier mede door ontslag van personeel.. koers ging iig omhoog omdat metaverse wat afgeremd wordt en.. 'ai'

[Reactie gewijzigd door Rmaxx op 24 juli 2024 04:57]

Masvic @Rmaxx2 februari 2024 16:49
Door ontslag van je personeel stijgt je kwartaalomzet niet. Eerder het tegenovergestelde

[Reactie gewijzigd door Masvic op 24 juli 2024 04:57]

Rmaxx @Masvic2 februari 2024 17:04
Bedoelde gewoon goede cijfers, los vd omzet
Bender @Rmaxx2 februari 2024 16:52
Hoe krijg je dan meer omzet door ontslag personeel?
raro007 @Bender2 februari 2024 19:02
mensen denken dat in amerika mensen ontslaan gratis is...
wat ik weet het kost hun bakken met geld en dus meestal lijden zij verlies in die jaar.
swtimmer @raro0073 februari 2024 10:48
maar dat heeft allemaal niets met de omzet te maken.
wouterbult @Rmaxx4 februari 2024 14:33
Ik denk dat niet iedereen het cynisch uitgangspunt uit je reactie weet te vissen
tw_gotcha 2 februari 2024 16:16
ik weet niet precies wat metaverse allemaal inhoud maar ik denk dat zuckerberg hier toch een verkeerde inschatting maakt(e). Maar ik ben ook zeker niet de doelgroep, ik heb niet eens een meta account
MightyFool @tw_gotcha2 februari 2024 16:18
Gevalletje trends verkeerd inschatten. Ik denk dat in het tijdperk van alles maakbaar (door AI) en digitaal mensen juist terugkeren wat 'echt' is. We gaan het zien
Frame164 @MightyFool2 februari 2024 17:34
Ik denk eerder dat zinvolle AI/ML toepassingen gewoon onderdeel van het leven worden op zodanige manier dat we het gewoon gebruiken. WWW en e-mail was ooit ook iets bijzonders maar nu iets geworden wat we gebruiken als het nodig is. Het is geen doel op zich meer, terwijl het dat ooit wel was. Net zoals je nu een beetje rommelt met AI tools. Ik zet ze nu al steeds meer in voor mijn werk zoals ik in het verleden grammar checks ging gebruiken en heel lang geleden tekstverwerkers.
JanJeen @MightyFool2 februari 2024 20:41
Meta komt steeds dichter bij "echt". Dit interview met Mark Zuckerberg is wel echt indrukwekkend:
https://youtu.be/MVYrJJNdrEg?si=78LUe64OPuzNV78C
Dit zijn twee niet bepaald uitbundige mensen, qua mimiek, maar het detail en de subtiliteit in de uitdrukkingen is er. Nu Apple met de vision pro ook in deze markt duikt komen er waarschijnlijk meer nuttige toepassingen, waar we eerder niet eens aan dachten.

[Reactie gewijzigd door JanJeen op 24 juli 2024 04:57]

ThemNuts @JanJeen3 februari 2024 00:44
Thanks voor de link @JanJeen, heel interessant. Ik persoonlijk denk dat dit de toekomst is, of het nu Facebook, Apple of een ander bedrijf zal zijn.
Van het ultra-realisme en een perfecte weerspiegeling van een persoon ben ik niet overtuigd. De kracht van 'The Metaverse' is dat je vrij bent om te zijn wie je wil. Welcome Player number one
Tweakwondo 2 februari 2024 16:12
Wat een cijfers... En dan nog te bedenken dat ze inkomsten zouden "mislopen" ivm de privacy instellingen op ios.

Ik denk dat meta verse en Ai op ten duur goed hand in hand kunnen gaan. Het is niet waar ik per se op zit te wachten al helemaal niet vanuit meta.

Maar goed zij hebben miljarden mensen tot zich en als ze eenmaal een goed meta verse product hebben en dat kunnen pushen naar hun gebruikers kan het zeer groot gaan worden
SacreBleu @Tweakwondo2 februari 2024 17:06
Ligt eraan hoe je 'inkomsten' ziet. Omzet staat niet gelijk aan winst. Ze hebben overigens nog steeds miljarden verlies geleden. Dus wie zegt dat ze geen 'inkomsten' zijn misgelopen?
Verwijderd 2 februari 2024 17:05
Ai is natuurlijk de natte droom om mensen maar de in meta verse te krijgen. Vroegen bij second life was het misschien dood, of had je mensen met andere interesses. Met ai kun je het zo druk maken als je wilt, en al die aardige mensen hebben allemaal jouw interesses en kletsen met zo met je mee als je zelf wilt. Misschien af en toe iemand buigen naar wat een adverteerder wil. En niemand hoeft de deur nog uit.
Frame164 @Verwijderd2 februari 2024 17:37
Second life is typisch een voorbeeld wat veel te vroeg naar de markt kwam. De technologie was nog niet zo ver, en vooral nog niet alom beschikbaar. Met de spullen die we nu hebben is de kans van slagen groter. Maar het hangt helemaal van de creativiteit van developers af zodat ze met applicaties komen die we willen gebruiken. Meta zal slechts een enabler worden.
miel54 @Frame1643 februari 2024 00:32
Ik zou niet durven stellen dat Second Life te vroeg naar de markt is gekomen. Voor zover ik online kan terugvinden is het vanuit business perspectief nog steeds een grote winnaar. Het is geen publiek bedrijf maar gezien ze wel een stukje meeknabbelen als je je virtuele cash naar echte gaat omzetten en de virtuele cash aankoop gewoon pure winst is, lijkt me dat Lindenlabs exact op het juiste moment die game/space/sociale netwerk/metaverse gemaakt heeft.

ook vanuit het spelersperspectief heeft second-life na 20 jaar nog steeds een relatief grote community. Ook al is het ondertussen wat vergane glorie als je wat op reddit zoekt krijg je voornamelijk GTA en IMVU als alternatief te zien. (Of opensimulator maar die is dan weer compatibel met secondlife)


Voor zover ik het zie is secondlife nog steeds de grootste en meest succesvolle metaverse die er is. Dat er met de technologie vandaag iets beters te maken valt wil ik niet ontkennen maar ik heb nog geen ander platform gezien welke nog maar in de buurt komt van Lindenlabs platform. Ze doen nu al +20 jaar wat het oude facebook maar niet wil lukken.

Ik zie second life dan ook eerder als de benchmark voor metaverse-achtige apps dan als een gefaald product dat te snel op de markt is gekomen.
iAR 2 februari 2024 16:45
Wat een cijfers. Geen wonder dat het nog tech heet. Super scary eigenlijk.
Ik heb nog altijd de ijdele hoop dat whatsapp de plank eens misslaan en zmhier z’n monopipolie verliest.
david-v
@iAR2 februari 2024 20:11
Gezien de marktpositie van whatsapp (gatekeeper) moeten ze interoperabiliteit mogelijk maken tussen verschillende chat apps. Hebben we te danken aan de DMA die in maart gaat gelden.
Technomania 2 februari 2024 16:51
Door deze goede resultaten is de koers van Meta vandaag ook met 15 procent gestegen op de Amerikaanse beurs.
IJsbreker 2 februari 2024 17:00
Het is een leuk idee maar uitgevoerd door een "verkeerd" bedrijf en dat de technologie er ook nog niet klaar voor is. In een omgeving waar je dan alles kan doen wordt je dus 24/7 door een techbedrijf in de gaten gehouden, zodat ze echt ALLES van je weten. Het is dat iedereen op Whatsapp zit, maar dat is ook echt het enige product van hun die ik bezit.
holoduke51 2 februari 2024 17:39
Meta is goed bezig. Ik weet niet hoe het zit met de lui hier, maar op de grote hacker forums zoals hackernews wordt meta echt weer gezien als de good guy. Zeker met het releasen van llama en andere libs. Goeie keuzes gemaakt dus.
OruBLMsFrl @holoduke512 februari 2024 19:47
Elke big tech speler die je ziet als good guy is helaas enkel good marketing. Tuurlijk wat libs zijn leuk, maar dat compenseert commerciële massasurveillance als het goed is nergens.

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