Omzet van Facebook-moederbedrijf Meta daalt voor het eerst

Meta heeft voor het eerst een lagere kwartaalomzet geboekt ten opzichte van een jaar eerder. Het bedrijf noteerde vorig kwartaal een omzet van 28,2 miljard euro, een procent minder dan dezelfde periode in 2021. Meta verwacht volgend kwartaal weer een daling.

In totaal daalde de omzet van Meta afgelopen kwartaal met 255 miljoen dollar. Het is voor het eerst dat de omzet van het bedrijf daalt, schrijft onder meer de Financial Times. Die daling komt voornamelijk voort uit Meta's 'family of apps', waar bijvoorbeeld Instagram en Facebook onder vallen. Het afgelopen kwartaal daalden de inkomsten uit die bedrijfstak met ongeveer 400 miljoen dollar naar 27,77 miljard dollar. De omzet uit Meta's Reality Labs, de divisie die onder meer werkt aan VR- en AR-headsets, steeg juist van 305 miljoen naar 452 miljoen dollar. De nettowinst van het bedrijf daalde ook met 36 procent, naar ongeveer 6,69 miljard dollar. Omgerekend komt dat neer op ongeveer 6,54 miljard euro.

Het bedrijf schrijft de omzetdaling onder meer toe aan een 'zwakke' vraag naar advertenties, die volgens Meta te wijten is aan de onzekere economische situatie. In een teleconferentie met aandeelhouders zegt coo Sheryl Sandberg dat de gemiddelde prijs per advertentie met veertien procent is gedaald ten opzichte van 2021. Het bedrijf werkt naar eigen zeggen ook nog steeds aan een strategie om om te gaan met Apples privacywijzigingen in iOS, die het bedrijf dit jaar 10 miljard dollar zouden kosten. Tegelijkertijd zouden ook de wisselkoerstrends invloed hebben gehad op de omzet, vooral de waardevermindering van de euro ten opzichte van de dollar.

Voor de rest van dit jaar verwacht Meta verdere dalingen. Voor het derde kwartaal schetst Meta bijvoorbeeld een verwachte omzet van 26 tot 28,5 miljard dollar. Vorig jaar haalde Meta in dat kwartaal een omzet van 29 miljard dollar. Die komende dalingen zouden eveneens veroorzaakt worden door een verminderde vraag naar advertenties.

Ondanks de omzetdaling, wist Meta wel het aantal dagelijkse Facebook-gebruikers weer te verhogen met drie procent, naar 1,97 miljard. In februari meldde Facebook voor het eerst een daling in het aantal dagelijkse gebruikers. Het bedrijf geeft aan dat het momenteel ook werkt aan het aanpassen van zijn platforms. Ceo Mark Zuckerberg vertelt aan aandeelhouders dat momenteel ongeveer 15 procent van alle content die mensen te zien krijgen op Facebook of Instagram afkomstig zijn van accounts die ze niet volgen. Volgend jaar moet dat percentage verdubbelen. Daarmee gaan de platformen meer lijken op TikTok, een platform dat zich richt op korte video's en berichten die worden aanbevolen aan mensen.