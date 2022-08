Topvrouw Sheryl Sandberg is definitief vertrokken bij Meta

Chief operating officer Sheryl Sandberg is definitief vertrokken bij Meta. Het was al bekend dat de topvrouw ergens dit jaar zou vertrekken, maar Sandberg vervult sinds deze week de rol definitief niet meer.

Sandbergs vertrek per 1 augustus is definitief, staat in een verklaring aan de Amerikaanse beurswaakhond SEC. Daarin staat dat de rol van chief operating officer met ingang van die datum is overgenomen door Javier Oliván. Sandberg zelf blijft nog tot 30 september verbonden aan het bedrijf. Daarna blijft ze lid van de raad van bestuur van Meta, maar is ze geen werknemer van het bedrijf meer.

Met Sandbergs vertrek komt er een eind aan een tijdperk. Sandberg was sinds 2008 als operationeel directeur de rechterhand van Mark Zuckerberg. Ze had daarmee een van de belangrijkste rollen in het bedrijf, dat bij haar aantreden pas vier jaar oud was. Sandbergs inbreng was van levensbelang voor de gigantische groei die Facebook in de jaren daarna meemaakte.

Eerder deze zomer werd al bekend dat Sandberg zou stoppen bij het bedrijf. Dat zou ergens in het najaar gebeuren, maar een definitieve datum was nog niet bekend. Sandberg zegt zelf dat ze 'toe is aan nieuwe uitdagingen', maar haar vertrek valt wel samen met de belangrijke draai die Meta wil maken naar het ontwerpen van een metaverse. Sandberg wordt opgevolgd door Javier Oliván, maar de rol van coo wordt kleiner. Zo valt het personeelsbeleid voortaan onder de verantwoordelijkheid van ceo Zuckerberg.