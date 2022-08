Tor Project hoopt 75.000 dollar op te halen met crowdfundingsactie

Het Tor Project is een crowdfundingsactie gestart om geld in te zamelen voor het onderhoud van de browser. De makers hopen 75.000 dollar op te halen om bugs te verhelpen en om het platform te onderhouden.

De makers achter de anomiseringsbrowser hebben het jaarlijkse Bug Smash Fund weer opgezet. Dat is een jaarlijkse crowdfundingsactie waarbij de makers geld inzamelen om tijd vrij te maken voor bugfixes. Naast bugs in de browsersoftware moet er ook onderhoud aan het netwerk worden gepleegd, fouten worden opgelost op de metricspagina en de documentatie worden bijgewerkt. De makers noemen geen doel van het aantal bugs dat moet worden gerepareerd of welke daarvan prioriteit hebben. Ze zeggen te mikken op 75.000 dollar aan donaties, omgerekend ongeveer 73.000 euro. Bij het Tor Project werken veel vrijwilligers, maar ook enkele mensen in vaste dienst. Toen de coronacrisis uitbarstte, moest de stichting een derde van die werknemers ontslaan omdat het aantal donaties terugliep.

De oprichters van de browser zeggen dit jaar onder andere te hebben gewerkt aan Connection Assist, een functie om makkelijker te wisselen van nodes die door censuur worden geblokkeerd. Ook is er betere ondersteuning via onder andere Telegram gekomen. De browser is daarnaast stabieler gemaakt en is beter beschermd tegen denial-of-serviceaanvallen en netwerkcongestie. Die ontwikkelingen zorgen er wel voor dat er 'in de toekomst meer onderhoud nodig is'.

Vorig jaar zette het Tor Project ook al een Bug Smash Fund-crowdfunding op. Toen haalde de stichting 107.000 dollar op, met gemiddeld zestig dollar per donatie. Er werden toen 241 bugs gerepareerd, ook op verschillende vlakken in de software en in het netwerk.