Pine64 hervat leveringen van Pinebook Pro

Pine64 is weer begonnen met de levering van de PineBook Pro. De opensourcelaptop was lange tijd niet leverbaar door problemen in de Chinese aanvoerlijnen, maar nu die zijn opgelost, verkoopt het bedrijf de laptops weer.

De Pinebook Pro met ANSI-indeling staat weer als leverbaar in Pine64's webwinkel. De opensourcelaptop was lange tijd niet leverbaar, maar kan nu weer besteld worden. Ook Nederlandse kopers kunnen de laptop aanschaffen, met leverkosten van 44 dollar. De laptop zelf kost 219 dollar, maar daar komen voor Europese kopers nog wel btw en inklaringskosten bij. De laptop wordt sinds deze week weer geleverd.

Pine64 had de leveringen van veel van zijn hardware verminderd en in sommige gevallen, zoals bij de Pinebook Pro, zelfs helemaal stilgelegd. De laptop kwam in oktober 2019 voor het eerst te koop, maar door de coronacrisis en de daarbij behorende aanvoerproblemen in het Chinese Shenzhen lag de levering van de laptops lange tijd stil.

De Pinebook Pro is een 'opensourcelaptop' met hardware waarvan de firmware openbaar beschikbaar en aan te passen is. De laptop draait op een Arm-soc met twee Cortex A72-cores op 1,8GHz en vier Cortex A53-kernen op 1,4GHz. De laptop heeft verder 4GB Lpddr4-geheugen, een eMMC 5.0-opslagschijf en een full-hd-ips-paneel van 14,1 inch. Pine64 waarschuwt dat de laptop 'geen vervanging is voor een x86-laptop' en dat het model vooral geschikt is voor modders in de Linux- en BSD-community.