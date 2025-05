Pine64 begint deze week met voorverkoop PineTab-V met RISC-V-soc en PineTab 2

Pine64 start op 13 april met de voorverkoop van zijn PineTab-V-tablet. Het wordt de eerste tablet van het bedrijf met een RISC-V-soc. Op dezelfde datum komt het bedrijf ook met een PineTab 2, die over een Arm-chip beschikt. Beide tablets komen beschikbaar vanaf 159 dollar.

Pine64 bevestigt dat de pre-orders van zijn PineTab-V en PineTab 2 op donderdag 13 april beginnen. De twee tablets tonen grote gelijkenissen aan elkaar, met de verschillende socs als voornaamste verschil. De PineTab-V beschikt over een JH7110-chip met vier U74-cores die zijn gebaseerd op de RISC-V-instructiesetarchitectuur.

De PineTab-V wordt de eerste RISC-V-tablet van het bedrijf, hoewel het eerder deze maand ook een Star64-singleboardcomputer met RISC-V-chip introduceerde. De tablet heeft momenteel 'beperkte Linux-ondersteuning' en wordt geleverd 'zonder een OS en zonder enige beloftes'. Pine64 zegt dat de PineTab-V vooral is bedoeld als een experimenteel product dat dient als RISC-V-ontwikkelplatform.

De PineTab 2 beschikt op zijn beurt over een RK3566-soc met vier Cortex-A55-cores van Arm. Deze tablet wordt al langer gebruikt in producten van Pine64. De PineTab 2 wordt geleverd met een build van DanctNix Arch Linux voor Arm. Het bedrijf omschrijft die software als een vroege versie, maar zegt dat er binnenkort verbeteringen worden doorgevoerd en extra functies worden toegevoegd. Pine64 kondigde de PineTab 2 in december al aan.

Verder beschikken de tablets over hetzelfde ips-scherm met een 10,1"-diagonaal en een resolutie van 1280x800 pixels. Beide varianten krijgen een 6000mAh-accu, twee USB-C-aansluitingen, een video-output, een 2-megapixelcamera aan de voorkant en een 5-megapixelsensor aan de achterkant. Pine64 levert twee configuraties: een variant met 4GB Lpddr4-geheugen en 64GB eMMC-opslag en een model met 8GB geheugen en 128GB opslag. De tablets worden geleverd met een magnetisch toetsenbord, die ook functioneert als hoes.