Kuo: Apple begint in 2024 of 2025 met massaproductie 27"-miniledmonitor

Apple werkt nog steeds aan een 27"-monitor met miniledbacklight. Dat claimt TF Securities-analist Ming-Chi Kuo. Massaproductie van het scherm zou uiterlijk begin 2025 van start gaan. De monitor moet onder meer een glazen backplane krijgen voor dunnere schermranden.

Ming-Chi Kuo schrijft op Twitter dat Apple de massaproductie van zijn nieuwe 27"-monitor 'in 2024 of begin 2025' start. Het scherm wordt voorzien van een miniledbacklight, net zoals de huidige iPad Pro 12,9". De huidige Apple Pro Display XDR- en Studio Display-monitoren hebben nog een gewone ledbacklight. Verder zou Apple de nieuwe 27"-miniledmonitor voorzien van een glazen backplane. Daardoor moet het scherm een dunner paneel krijgen, naast dunnere schermranden en een langere levensduur, zo zegt de analist.

Het scherm moet 'alle features van een high-end monitor krijgen', meldt Kuo. Eerdere geruchten stellen dat het scherm ProMotion krijgt met een variabele refreshrate tot 120Hz. Het scherm zou ook voorzien worden van een Apple Silicon-soc. Het huidige Studio Display-scherm, dat Apple vorig jaar in maart uitbracht, beschikt ook over een A13 Bionic-chip. Die soc wordt gebruikt voor de verwerking van beelden en geluid.

Het bericht van Kuo, die vaker vroegtijdig informatie over Apple-producten deelt, volgt op een betaald Twitter-bericht van DSCC-analist Ross Young. Young stelde onlangs dat Apple de miniledmonitor 'voor nu' heeft geschrapt van zijn planning. Young verwachtte in eerste instantie dat het vermeende scherm in 2022 uit zou komen en stelde die verwachting later bij naar het eerste kwartaal van dit jaar.