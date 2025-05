Substack brengt Twitter-achtige Notes-functie uit voor alle gebruikers

Nieuwsbriefplatform Substack heeft zijn Notes-functie uitgebracht voor alle gebruikers. Deze Twitter-achtige functie laat gebruikers korte berichten met elkaar delen. Het bedrijf kondigde de feature vorige week aan en zijn deze toen 'binnenkort' beschikbaar te stellen.

Substack Notes is sinds dinsdag beschikbaar voor iedereen, schrijft het bedrijf in een blogpost. Gebruikers krijgen daarmee toegang tot een nieuw platform waarop ze 'korte berichten kunnen publiceren en delen met andere schrijvers en lezers kunnen delen'. De functie doet wat opbouw en concept betreft denken aan Twitter. Gebruikers kunnen, naast tekst, ook url's, afbeeldingen en fragmenten uit Substack-nieuwsbrieven delen. Het is echter niet mogelijk om video's te delen op het platform.

Er is geen karakterlimiet bij het publiceren van Notes-berichten. Gebruikers kunnen maximaal zes afbeeldingen en gifs toevoegen aan een note. Gepubliceerde berichten via Notes komen niet terecht in de inbox van abonnees op een Substack-nieuwsbrief, maar zijn alleen te bekijken op Substack zelf; de functie komt beschikbaar in een los tabblad in de Substack-app en -website. Er komen twee feeds beschikbaar: 'home' en 'subscribed'. Eerstgenoemde bevat berichten van schrijvers waarop gebruikers geabonneerd zijn, naast 'aanbevolen' berichten. 'Subscribed' toont alleen berichten van nieuwsbriefschrijvers waarop de gebruiker geabonneerd is.

Substack zegt dat het zijn Notes-functie in de afgelopen weken getest heeft met een beperkt aantal gebruikers. Het bedrijf verwacht dat er 'hobbels, bugs en onvolkomenheden' in de functie zitten en dat de feature 'zich snel zal ontwikkelen in reactie op feedback'. Notes moet het makkelijker maken voor schrijvers om nieuwe abonnees voor hun nieuwsbrief te vinden.

Het bedrijf kondigde Notes vorige week al aan. Het bedrijf zei toen dat de functie binnenkort beschikbaar zou komen. Kort daarna werd interactie met Substack-berichten geblokkeerd op Twitter. Twitter-gebruikers konden niet reageren op dergelijke tweets en deze ook niet retweeten, liken of bookmarken. Inmiddels is die blokkade opgeheven. Twitter-eigenaar Elon Musk claimde vorige week dat Substack 'een groot deel van de Twitter-database probeerde te downloaden' voor de Notes-functie, maar deelde daarvoor geen verder bewijs. Substack ontkent het bericht van Musk.