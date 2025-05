Twitter blokkeert embeds op Substack-platform en interactie met Substack-url's

Twitter lijkt het embedden van tweets te beperken op onlineplatform Substack. Gebruikers die dat proberen, krijgen te zien dat Twitter embeds op het platform blokkeert. Het is daarnaast niet langer mogelijk om tweets met een Substack-link te retweeten, liken of bookmarken.

Twitter-embeds lijken pas recent te zijn geblokkeerd op Substack, schrijft onder meer The Verge. Gebruikers die een tweet proberen in te voegen in hun Substack-nieuwsbrief, krijgen de melding dat Twitter 'onverwacht toegang tot embeds heeft uitgezet' voor het platform. Substack meldt op Twitter dat het onderzoek doet naar berichten dat 'embeds en authenticatie niet langer werken' op het platform. Het bedrijf probeert het probleem 'actief op te lossen' en zegt met updates te komen zodra er meer informatie beschikbaar is.

Het is niet duidelijk waarom embeds op Substack niet langer werken. Twitter introduceerde vorige een nieuw abonnementensysteem voor toegang tot zijn api, maar zei toen dat oude implementaties nog dertig dagen blijven werken. Een woordvoerder van Substack ging niet in detail over de oorzaak tegenover The Verge.

Twitter blokkeert interactie met Substack-url's.

Klik voor volledige grootte.

Twitter blokkeert sinds kort ook de mogelijkheid om tweets met een Substack-url te interacteren, zo blijkt ook uit tests van Tweakers. Gebruikers kunnen niet reageren op dergelijke tweets en deze ook niet retweeten, liken of bookmarken. Gebruikers die dat proberen, krijgen te zien dat 'bepaalde acties' op de tweet in kwestie 'zijn uitgezet door Twitter'. De link zelf werkt in die gevallen wél.

Het bedrijf maakt niet duidelijk waarom deze wijziging is doorgevoerd. Tweakers heeft Twitter gevraagd om commentaar. Het bedrijf reageerde met een poep-emoji. Twitter doet dat de laatste weken standaard bij vragen van journalisten.

Substack is een platform waarop gebruikers digitale nieuwsbrieven kunnen schrijven en deze direct naar abonnees verspreiden. Het platform introduceerde woensdag ook een Notes-feature, die wat functionaliteit betreft lijkt op Twitter.