Gamescom houdt op 22 augustus openingspresentatie

Gamescom houdt op dinsdag 22 augustus een Openings Night Live-presentatie, die dient als aftrap van de gamescom-beurs in Keulen. Het gamingevenement wordt live uitgezonden en wordt gehost door gamejournalist en presentator Geoff Keighley.

Gamescom Opening Night Gaming Live wordt op 22 augustus uitgezonden vanaf het Koelnmesse-beurscentrum in Keulen, schrijft Keighley op Twitter. De gamejournalist zegt tijdens de presentatie live gamingnieuws uit te zenden, maar deelt verder geen concrete details. Keighley noemt ook geen concreet tijdstip. De openingsshow van vorig jaar begon om 20.00 uur en duurde ongeveer twee uur.

Openingspresentaties zijn sinds 2019 onderdeel van de gamescom. Tijdens de presentatie worden nieuwe games aangekondigd en trailers en releasedata van eerder aangekondigde games getoond. Vorig jaar werden tijdens de Opening Night Live-presentatie de PlayStation DualSense Edge en releasedata voor Hogwarts Legacy, Sonic Frontiers, New Tales from the Borderlands en Return to Monkey Island aangekondigd.