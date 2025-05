Resident Evil 4 krijgt nieuwe modus, verbeteringen en dlc met betaalde upgrades

Capcom heeft een gratis nieuwe modus uitgebracht voor de remake van Resident Evil 4. Dit betreft de oude Mercenaries-modus. Daarnaast is er een dlc uitgebracht die betaalde upgrades van wapens mogelijk maakt en er zijn technische verbeteringen doorgevoerd.

De nieuwe modus genaamd The Mercenaries is een op tijd gestoelde modus waarin spelers hordes vijanden moeten verslaan om een hoge score neer te zetten. In het begin zijn alleen bepaalde wapens te gebruiken, waardoor het van belang is om te leren in welke situaties welke wapens het meeste effect sorteren. In het begin is alleen de Village-map beschikbaar, maar spelers kunnen gaandeweg steeds meer gebieden en content vrijspelen.

De Mercenaries-modus is bekend van het originele Resident Evil 4 uit 2005 en was tot nu geen onderdeel van de remake. Volgend Capcom is The Mercenaries in grote lijnen vergelijkbaar met de modus uit het origineel. Spelers moeten zich nog altijd een weg banen door veel vijanden en het doden van tegenstanders verhoogt niet alleen de score, maar ook de nog beschikbare tijd op de klok. In de versie van de remake is ook een nieuwe feature genaamd de Mayhem-modus beschikbaar waarmee spelers tijdelijk sterker worden.

Verder heeft Capcom ruim tien betaalde dlc's uitgebracht in de vorm van wapenupgradetickets. Deze zijn in te leveren bij de Merchant waarna spelers toegang krijgen tot een exclusieve upgrade van een wapen. Elk wapen in de game heeft een exclusieve upgrade die de functionaliteit een flinke boost geeft. Deze tickets geven spelers direct toegang tot de upgrades; het is dan niet meer nodig om eerst alle upgrades te maximaliseren. Deze tickets maken de in-game-upgrade gratis, terwijl dat anders de nodige peseta's kost. Het kopen van deze dlc's is niet nodig voor het voltooien van de game; het zijn optionele extra's. Tot nu was de remake van Resident Evil 4 relatief vrij van dergelijke monetization.

Capcom heeft ook een update uitgebracht die enkele technische verbeteringen doorvoert. Zo is de dead zone van de sticks van Xbox-controllers beperkt, wat ze responsiever moet maken. Daarnaast zouden de framerates op de Xbox Series X en S moeten zijn verbeterd. Volgens John Linneman van Digital Foundry is er sprake van 'een verschil van dag en nacht' na het verbeteren van de dead zone-issues. Een andere speler meldt dat de dead zone nog steeds niet optimaal is en nog altijd beter is bij de PS5, maar de game zou nu een stuk beter speelbaar moeten zijn op de Xbox-consoles.

Inmiddels is de remake van Resident Evil 4 in totaal meer dan 4 miljoen keer verkocht. Ruim een week geleden zat dat cijfer op meer dan drie miljoen verkochte exemplaren. Dat aantal werd twee dagen na de release al gehaald.