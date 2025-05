Smartphonegame The Lord of the Rings: Heroes of Middle-earth komt uit op 10 mei

The Lord of the Rings: Heroes of Middle-earth, een smartphonegame van Electronics Arts, komt beschikbaar op 10 mei. Het was al bekend dat deze gratis te spelen game in ontwikkeling was, maar een releasedatum was eerder nog niet bekend. Ook is een korte trailer uitgebracht.

The Lord of the Rings: Heroes Of Middle-earth zal verschijnen voor zowel Android en iOS; Android-spelers kunnen zich alvast registreren. In de trailer zijn korte beelden te zien van de gevechten, de in-gamemenu's en de interface. Het betreft een turn-based strategiespel met rpg-elementen waarin spelers een team van helden kunnen samenstellen, waaronder Gandalf, Aragorn en Frodo, om ze vervolgens te laten strijden tegen de legioenen van Sauron.

De game heeft een verhaalmodus, maar ook een pvp-modus. EA noemde het spel eerder een collectable role-playing-game en een 'strategische, sociaal-competitieve ervaring'. Spelers kunnen de personages uitrusten met allerlei vaardigheden en soorten uitrusting die als beloningen zijn te bemachtigen, maar ook via in-appaankopen zijn te verkrijgen.

De game wordt gemaakt door Capital Games. Deze EA-studio bracht eerder de mobiele game Star Wars: Galaxy Of Heroes uit. Ook dat is een free-to-play spel met turn-based gevechten en rpg-elementen. Die game is sinds eind 2015 beschikbaar voor iOS en Android en bereikte volgens Sensor Tower in 2019 de grens van een miljard dollar aan omzet.

Voor het maken van The Lord of the Rings: Heroes of Middle-earth is EA een samenwerking aangegaan met Middle-Earth Enterprises, dat de wereldwijde rechten op The Hobbit en The Lord of the Rings van schrijver J.R.R. Tolkien bezit. Middle-Earth Enterprises is onderdeel van de Embracer Group, een Zweedse investeringsmaatschappij die veel gamebedrijven in eigendom heeft. Embracer heeft naast Heroes of Middle-earth ook andere Lord of the Rings-games in ontwikkeling, zoals Gollum en Return to Moria.