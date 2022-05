EA werkt aan Lord of the Rings-smartphonegame

EA werkt aan de free-to-play smartphonegame The Lord of the Rings: Heroes of Middle-earth. De game wordt ontwikkeld door Capital Games, dat ook de smartphonegame Star Wars Galaxy of Heroes op zijn naam heeft staan.

The Lord of the Rings: Heroes of Middle-earth krijgt volgens de aankondiging een meeslepend verhaal, turn-based gevechten, diepgaande verzamelsystemen en veel personages uit het universum van The Lord of the Rings en The Hobbit. EA noemt het spel een collectible role-playing-game en een 'strategische, sociaal-competitieve ervaring'. Verdere inhoudelijke details over het spel zijn niet bekend. In de zomer zal de game voor het eerst op beperkte schaal getest worden.

De titel wordt gemaakt door Capital Games. Die EA-studio is ook verantwoordelijk voor smartphonegame Star Wars: Galaxy of Heroes. Dat free-to-play spel is sinds eind 2015 beschikbaar voor iOS en Android en bereikte volgens Sensor Tower in 2019 de grens van een miljard dollar aan omzet.

Uitgever EA is voor het nieuwe Lord of the Rings-spel een samenwerking aangegaan met Middle-Earth Enterprises, dat de wereldwijde rechten op The Hobbit en The Lord of the Rings van schrijver J.R.R. Tolkien bezit.

EA wil met het spel zijn aanbod van mobiele games en live services uitbreiden. Dergelijke games zijn een grote inkomstenbron voor uitgevers. Vorig jaar nam EA de maker van smartphonegame Golf Clash over voor 1,4 miljard dollar. Ook kocht de uitgever ontwikkelaar Glu Mobile voor 2,1 miljard dollar.