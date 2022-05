Helft nieuwe bromfietsen in Nederland is elektrisch

In de eerste vier maanden van dit jaar was iets meer dan de helft van het aantal verkochte nieuwe bromfietsen in Nederland elektrisch. In dezelfde periode vorig jaar was dat 31 procent. Van de verkochte snorfietsen heeft het merendeel nog een verbrandingsmotor.

Het is voor het eerst dat er meer elektrische bromfietsen worden verkocht dan modellen met een verbrandingsmotor, meldt de RAI Vereniging. Het ging om 5216 exemplaren in de eerste vier maanden van dit jaar en dat is goed voor 50,16 procent van het totaal. Het aandeel elektrische modellen in de categorie snorfietsen lag in dezelfde periode op 43,5 procent. Dat gaat om 4495 stuks. Als de cijfers van verkochte brom- en snorfietsen worden samengevoegd, komt dat uit op 46,7 procent elektrische scooters. In de dezelfde periode vorig jaar was dat nog 33,9 procent.

In absolute aantallen daalde het aantal verkochte elektrische snorfietsen echter met 24,8 procent. De RAI Vereniging stelt dat dit voor een belangrijk deel te maken heeft met de op handen zijnde landelijke helmplicht voor snorfietsen. De invoerdatum daarvan staat nog niet vast, maar politiek is er overeenstemming over.

Door die komende helmplicht is het aandeel bromfietsen ten opzichte van snorfietsen nu nagenoeg gelijk. Een jaar geleden was dat nog 76,1 procent snorfietsen tegenover 24,9 procent bromfietsen. Snorfietsen hebben een lagere maximumsnelheid en mogen in veel gevallen op het fietspad rijden.

De overheid en de sector hebben volgens de RAI Vereniging de ambitie om het bestaande park van zo'n 820.000 snorfietsen te elektrificeren. Per 2025 zouden alleen nog nieuwe elektrische modellen verkocht worden. De RAI Vereniging stelt dat de elektrificatie van de in omloop zijnde snorfietsen vertraging kan oplopen door de teruglopende verkopen.