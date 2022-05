Amerikaanse providers verlagen prijzen of verhogen snelheid voor lage inkomens

Veel Amerikaanse providers verlagen de prijzen of verhogen de downloadsnelheid van goedkopere internetabonnementen op aandringen van de regering van president Joe Biden. Dat gebeurt voor klanten die onder of vlak boven de armoedegrens leven.

Het verlagen van prijzen en verhogen van snelheden gebeurt als onderdeel van het Affordable Connectivity Program, zegt het Witte Huis. Dat programma bestond al en is erop gericht om mensen die maximaal 200 procent verdienen van het inkomen dat geldt als armoedegrens, te voorzien van snel internet. Volgens het programma is er sprake van snel internet bij een downloadsnelheid van 100Mbit/s of meer.

Provider Verizon heeft bijvoorbeeld de prijs van een abonnement met 200Mbit/s down van ongeveer 40 dollar per maand verlaagd tot 30 dollar per maand. Provider Spectrum heeft de downloadsnelheid van zijn 30 dollar per maand kostende abonnement verdubbeld van 50 naar 100Mbit/s.

Onder het programma kunnen mensen die aan de voorwaarden voldoen, tot 30 dollar per maand korting krijgen op hun internetabonnement. Voor inwoners van reservaten gaat het om maximaal 75 dollar per maand. De korting zou kunnen gelden voor 48 miljoen Amerikanen, ongeveer 11,5 miljoen huishoudens hadden zich al aangemeld voor het programma.