Mozilla, Reddit en Wikimedia doen beroep op FCC om netneutraliteit te herstellen

Mozilla, Reddit, Wikimedia, ADT, Dropbox, Eventbrite en Vimeo roepen de FCC in een gezamenlijke open brief op om de netneutraliteit te herstellen. De bedrijven spreken hun steun uit voor de FCC om gebruik te maken van de bevoegdheden voor dat herstel.

De open brief is gericht aan Jessica Rosenworcel, de huidige Democratische voorzitter van de Federal Communications Commission. In de brief onderstrepen de bedrijven het belang van de netneutraliteit en dat het herstel ervan de steun heeft van de Amerikaanse bevolking. De bedrijven zien graag dat de FCC zijn bevoegdheden en mandaat gebruikt om het op federaal niveau te herstellen, iets dat volgens de ondertekenaars ook het herstel van de economie zal bespoedigen. Onder meer Mozilla sprak zich jaren geleden ook al fel uit tegen het beëindigen van de netneutraliteit.

In juni 2015 kreeg de VS netneutraliteit. Dat was ten tijde van de regeringsperiode van Obama, toen er een Democratische meerderheid was. Dat betekende de komst van strenge regels, zodat providers het internetverkeer niet meer mochten vertragen of blokkeren en het werd ook verboden om tegen betaling van een hogere prijs speciale fast lanes aan te bieden. Dat veranderde in december 2017, toen de toenmalige Republikeinse meerderheid van de FCC voor het afschaffen van de strenge regels stemde. Dat ging een half jaar later definitief in. Het betekende dat bijvoorbeeld het vertragen van de snelheid niet meer verboden was, mits de provider daar transparant over was en daarmee geen eerdere beloften schond.

Deze federale regels gelden nog altijd, wat menig Amerikaanse staat ertoe bracht om met eigen, strenge statelijke netneutraliteitsregels te komen. Een voorbeeld daarvan is Californië. Eerder probeerde het Amerikaanse ministerie van Justitie nog om deze Californische regels te blokkeren middels een rechtszaak, maar die zaak is inmiddels ingetrokken, waar Rosenworcel blij mee is. Met haar aanstelling door president Biden is er een goede kans dat de netneutraliteit weer wordt hersteld. Ook is er een nieuwe wet van de Democratische senator Ed Markey in de maak die de netneutraliteit weer tot wet moet verheffen.